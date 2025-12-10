Consiglio Lombardia, Sessione di Bilancio 16 – 18 dicembre 2025

Al termine della Sessione di Bilancio il Consiglio regionale si riunirà in modalità ordinaria per discutere due progetti di legge

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha convocato la Sessione di Bilancio per martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre; in discussione i provvedimenti della manovra finanziaria regionale per il triennio 2026/28, il cui relatore è il Presidente della Commissione Bilancio Davide Caparini, Lega.

Il bilancio di previsione si basa sulla conferma dei principi delle manovre degli ultimi anni: invarianza della pressione fiscale, utilizzo delle risorse e forte contenimento della spesa corrente, mantenimento degli equilibri e del pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda il 2026 il bilancio pareggia alla cifra di circa 34 miliardi di cui 24 destinati alla sanità, con investimenti nei diversi settori delle politiche regionali.

Rientrano tra le priorità del Welfare gli stanziamenti per servizi a favore di minori, anziani e fragilità, 61,6 milioni, e per azioni a favore di persone con disabilità, 51 milioni.

Sono 34,4 i milioni destinati al sostegno a nuclei familiari domiciliati presso servizi abitativi pubblici, altri fondi serviranno per la riqualificazione degli alloggi e 12 milioni serviranno per la rigenerazione urbana del quartiere Lorenteggio.

Nel settore delle politiche per il lavoro, formazione professionale e istruzione si segnalano 28 milioni per il buono scuola e 45 milioni per il diritto allo studio universitario.

Cospicue le risorse per il sistema agricolo, lo sviluppo economico, la competitività e i trasporti: in quest’ultimo settore sono previsti investimenti per 402 milioni nel triennio.

Sempre in un’ottica di triennio, le risorse per investimenti in infrastrutture e opere pubbliche sono pari a 1.637 milioni.

La legge di stabilità, strumento normativo che autorizza spese e riduzioni di spese alla luce del quadro del documento triennale di bilancio, prevede ulteriori stanziamenti nei settori della sanità, delle ALER, delle infrastrutture e del sostegno alle imprese.

Nel ‘Collegato’, che introduce modifiche di legge ai fini dello sviluppo di politiche del territorio, sono previste infine misure per incentivare la costituzione di Unioni di Comuni, la promozione delle ASFO, associazioni fondiarie, interventi per parchi e aree protette, la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico, il sostegno alle vittime della criminalità e la manutenzione delle reti infrastrutturali comunali.

Al termine della Sessione di Bilancio, il Consiglio regionale si riunirà nuovamente in modalità ordinaria per discutere due progetti di legge: il progetto di legge ‘Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della L.R. 33/2009’ che si pone l’obiettivo di rafforzare la qualità della formazione come strumento per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, relatore Luca Marrelli, Lombardia Ideale, e la revisione del Piano Territoriale Regionale, il documento di indirizzo per la programmazione territoriale della Regione e di orientamento per l’attività pianificatoria di Province e Comuni, relatore Jonathan Lobati, Forza Italia.