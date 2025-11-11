Consiglio Lombardia: seduta mattutina dedicata a nomine negli Enti

Tutti i nomi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Nella seduta mattutina di oggi il Consiglio regionale, presieduto da Federico Romani, ha proceduto a una serie di nomine.

Per quanto riguarda i rappresentanti regionali nei Collegi sindacali delle Agenzie di Tutela della Salute, ATS, sono stati indicati:

Bergamo – Paolo Attilio Rossi

Brescia – Luigi Gaggia

Brianza– Fabrizio Prati

Città Metropolitana di Milano – Stefano Sacchi

Insubria – Chiara Balsamo

Montagna – Marco Dell’Acqua

Pavia – Ambrogio Novelli

Val Padana – Stefano Nuvolari

Inoltre, sono stati designati i rappresentanti regionali nei Collegi sindacali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, ASST, come segue:

Niguarda – Mariella Spada

SS. Paolo e Carlo – Anna Maria Magro

Fatebenefratelli Sacco – Antonio Tuscano

Gaetano Pini/CTO – Alberto Laguardia

Ovest Milanese – Donata Colombo

Rhodense – Antonino Ventimiglia

Nord Milano – Silvio Rossini

Melegnano e Martesana – Michele Cassader

Papa Giovanni XXIII – Enrico Facoetti

Bergamo Est – Michele Brambati

Bergamo Ovest – Roberto Sorti

Spedali Civili di Brescia – Andrea Malchiodi

Franciacorta – Enrica Vertua

Garda – Bruno Flavio Mennucci

Valcamonica – Paola Bulferetti

Pavia – Giulio Colli

Lodi – Domenico Piazzolla

Crema – Roberto Frosi

Cremona – Matteo Romagnoli

Mantova – Francesco Lerro

Sette Laghi – William Malnati

Valle Olona – Valerio Palamini

Lariana – Giovanni Fontana

Lecco – Mauro Invernizzi

Valtellina e Alto Lario – Giovanni Pietro Lascioli

Brianza – Fulvio Inderbitzin

Per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ARPA, sono stati nominati Roberto Mazzoleni, Ivana Colangelo e Massimo Restivo rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei revisori dei conti.

In Fondazione Lombardia per l’Ambiente, FLA, sono stati, inoltre, designati due componenti del Collegio dei revisori nelle persone di Alessandra Nitti e Leonardo Valessina.

Gianfranco Sommaruga è stato designato come componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, mentre Riccardo Nebuloni è componente effettivo e Dario Simone componente supplente del Collegio dei revisori legali della Fondazione ‘I Pomeriggi musicali’.

Infine Elena Gazzaniga è stata nominata revisore dell’Ambito Territoriale di Caccia ‘Casteggio Oltrepò Nord 4’.