Consiglio Lombardia: seduta mattutina dedicata a nomine negli Enti

Tutti i nomi
Nella seduta mattutina di oggi il Consiglio regionale, presieduto da Federico Romani, ha proceduto a una serie di nomine.
Per quanto riguarda i rappresentanti regionali nei Collegi sindacali delle Agenzie di Tutela della Salute, ATS, sono stati indicati:
Bergamo – Paolo Attilio Rossi
Brescia – Luigi Gaggia
Brianza– Fabrizio Prati
Città Metropolitana di Milano – Stefano Sacchi
Insubria – Chiara Balsamo
Montagna – Marco Dell’Acqua
Pavia – Ambrogio Novelli
Val Padana – Stefano Nuvolari
Inoltre, sono stati designati i rappresentanti regionali nei Collegi sindacali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, ASST, come segue:
Niguarda – Mariella Spada
SS. Paolo e Carlo – Anna Maria Magro
Fatebenefratelli Sacco – Antonio Tuscano
Gaetano Pini/CTO – Alberto Laguardia
Ovest Milanese – Donata Colombo
Rhodense – Antonino Ventimiglia
Nord Milano – Silvio Rossini
Melegnano e Martesana – Michele Cassader
Papa Giovanni XXIII – Enrico Facoetti
Bergamo Est – Michele Brambati
Bergamo Ovest – Roberto Sorti
Spedali Civili di Brescia – Andrea Malchiodi
Franciacorta – Enrica Vertua
Garda – Bruno Flavio Mennucci
Valcamonica – Paola Bulferetti
Pavia – Giulio Colli
Lodi – Domenico Piazzolla
Crema – Roberto Frosi
Cremona – Matteo Romagnoli
Mantova – Francesco Lerro
Sette Laghi – William Malnati
Valle Olona – Valerio Palamini
Lariana – Giovanni Fontana
Lecco – Mauro Invernizzi
Valtellina e Alto Lario – Giovanni Pietro Lascioli
Brianza – Fulvio Inderbitzin
Per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ARPA, sono stati nominati Roberto Mazzoleni, Ivana Colangelo e Massimo Restivo rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei revisori dei conti.
In Fondazione Lombardia per l’Ambiente, FLA, sono stati, inoltre, designati due componenti del Collegio dei revisori nelle persone di Alessandra Nitti e Leonardo Valessina.
Gianfranco Sommaruga è stato designato come componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, mentre Riccardo Nebuloni è componente effettivo e Dario Simone componente supplente del Collegio dei revisori legali della Fondazione ‘I Pomeriggi musicali’.
Infine Elena Gazzaniga è stata nominata revisore dell’Ambito Territoriale di Caccia ‘Casteggio Oltrepò Nord 4’.