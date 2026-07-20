Consiglio Lombardia: rinnovate a Palazzo Pirelli Commissioni speciali

Istituita la nuova Commissione speciale dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Dopo le nove Commissioni permanenti – Programmazione, bilancio e società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità; Ambiente, energia, clima e protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna e foreste; Sostenibilità sociale, casa e famiglia-, si sono concluse oggi in Consiglio regionale le procedure per il rinnovo delle cinque Commissioni consiliari speciali, convocate dal Presidente Federico Romani secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio regionale che all’articolo 25 stabilisce le modalità per tale adempimento.

A queste cinque Commissioni si è aggiunta la nuova Commissione speciale dedicata a ‘Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro’.

Nella giornata di oggi sono stati rinnovati gli Uffici di Presidenza delle seguenti Commissioni speciali:

• Commissione speciale Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari

Presidente Alessia Villa, Fratelli d’Italia, riconfermata con 65 voti, Vice Presidente Luca Paladini, Patto Civico, Consigliere Segretario Andrea Sala, Lega;

• Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità

Presidente Paola Pollini, Movimento 5 Stelle, riconfermata con 47 voti, Vice Presidente Riccardo Vitari, Lega, Consigliere Segretario Paola Bulbarelli, Fratelli d’Italia;

• Commissione speciale PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali

Presidente Claudia Carzeri, Forza Italia, eletta con 60 voti, Vice Presidente Gigliola Spelzini, Lega, Consigliere Segretario Gian Mario Fragomeli, PD;

• Commissione Speciale Autonomia e riordino autonomie locali

Presidente Giovanni Malanchini, Lega, riconfermato con 57 voti, Vice Presidente Marco Bestetti, Fratelli d’Italia, Consigliere Segretario Gian Mario Fragomeli, PD;

• Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera

Presidente Giacomo Zamperini, Fratelli d’Italia, riconfermato con 46 voti, Vice Presidente Giuseppe Licata, Forza Italia, Consigliere Segretario Angelo Orsenigo, PD;

• Commissione speciale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia

Presidente Giulio Gallera, Forza Italia, eletto con 64 voti, Vice Presidente Samuele Astuti, PD, Consigliere Segretario Romana Dell’Erba, Fratelli d’Italia.

Rispetto alla prima parte di legislatura, nelle Commissioni rinnovate oggi, è cambiata la composizione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Antimafia, Riccardo Vitari al posto di Luca Marrelli come Vice Presidente, della Commissione PNRR, Claudia Carzeri al posto di Giulio Gallera come Presidente e Gian Mario Fragomeli come Consigliere Segretario, carica prima vacante, e della Commissione Montagna, Giuseppe Licata al posto di Claudia Carzeri come Vice Presidente.

Il rinnovo delle cariche del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, CPCV, in programma questa mattina, è stato rinviato a settembre.