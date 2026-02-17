Consiglio Lombardia ricorda Giovanni “Mariuccio” Orsenigo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Orsenigo ha rappresentato un punto di riferimento istituzionale e amministrativo per il territorio lariano e lombardo, attraversando diverse stagioni politiche e ricoprendo incarichi di primo piano a livello locale e regionale, sempre con discrezione, generosità e grande umanità.

Ha vissuto l’impegno politico come servizio, senza mai alzare la voce, mettendo al centro la partecipazione. Con la scomparsa di Giovanni Orsenigo se ne va una figura che ha segnato generazioni di amministratori e cittadini, protagonista di una politica radicata nei territori e costruita sul rapporto diretto con le comunità locali.

Ai parenti, e in particolare alla moglie Mirella e ai figli Giampaolo, Filippo, Federica, Carola e Maria Cristina qui presenti con noi oggi in Aula, e a tutti coloro lo hanno conosciuto e apprezzato, va oggi la vicinanza e il cordoglio della nostra istituzione regionale.