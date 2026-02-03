Consiglio Lombardia, protocollo d’intesa AVIS e Vigili del Fuoco

Cappellari: ‘Due realtà che ogni giorno ci insegnano a donare’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sottoscritto a Palazzo Pirelli il protocollo d’intesa tra AVIS Nazionale e Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari, ANVVFV, finalizzato a promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma e a rafforzare l’impegno solidale sul territorio.

Alla firma hanno partecipato i Presidenti dei due enti, Oscar Bianchi per AVIS Nazionale e Sergio Aureli per l’ANVVFV, alla presenza dell’Assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e dell’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa.

A rappresentare il Consiglio regionale era presente il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Alessandra Cappellari, che ha sottolineato come

sia motivo di grande orgoglio ospitare e tenere a battesimo a Palazzo Pirelli, sede dell’istituzione regionale, una collaborazione così importante tra due realtà fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. AVIS e Vigili del Fuoco sono due realtà che coniugano al meglio il concetto del “donare qualcosa di se stessi per gli altri”, dimostrazione e testimonianza concreta del grande cuore lombardo e della generosità che contraddistingue da sempre la nostra regione. E questo accordo è ulteriore testimonianza dei principi e dei valori di cui queste due associazioni sono esempio.

L’accordo firmato a Palazzo Pirelli prevede il coinvolgimento delle rispettive sedi territoriali per promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte agli appartenenti ai Vigili del Fuoco Volontari, favorendo la costituzione di gruppi di donatori AVIS tra i Vigili del Fuoco Volontari.

Un’azione concreta per contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti, attraverso le unità di raccolta AVIS e delle aziende sanitarie.

Alla firma hanno partecipato anche il Presidente della Commissione regionale ‘Sostenibilità sociale’ Emanuele Monti e il Consigliere regionale Gigliola Spelzini.