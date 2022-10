Consiglio Lombardia per Bergamo e Brescia Capitale italiana Cultura 2023

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Consiglio regionale scende in campo a sostegno delle iniziative legate a Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023.

E lo fa investendo sugli eventi di carattere culturale riconducibili a tale evento, a condizione che siano caratterizzati da particolare pregio e realizzati in sinergia con le province di Bergamo e Brescia.

Spiega il Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, che ha illustrato la proposta approvata oggi, 11 ottobre, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

L’obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente e promuovere non solo le iniziative e le celebrazioni promosse dalle due città capoluogo, ma anche quelle che si svilupperanno e che interesseranno i territori provinciali contribuendo in modo significativo a qualificare l’intero programma culturale che sarà predisposto per il 2023.