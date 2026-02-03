Consiglio Lombardia incontra PCFF e presenta interventi umanitari Gaza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il dramma di Gaza rappresentata uno spartiacque da cui dovrà iniziare il tempo della ricostruzione materiale della regione, scuole, ospedali, case e infrastrutture, ma non solo.

Abbiamo la necessità di una ricostruzione umana e morale: il dialogo interrotto dalla guerra dovrà riprendere per ricostruire la fiducia, il tessuto sociale e di relazioni e le prospettive interrotte bruscamente dalla violenza.

Questo è il passaggio più difficile; servirà molto tempo perché la guerra ha contribuito a rendere il sospetto, la diffidenza e l’odio tra israeliani e palestinesi sempre più radicati e diffusi.

In questo percorso sarà fondamentale che i palestinesi di Gaza e gli israeliani siano protagonisti diretti della ricostruzione. La guerra ha voluto dividere, la ricostruzione dovrà essere l’occasione per unire.