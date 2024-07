Consiglio Lombardia: Ferrazzi presenta mozione urgente crisi Beko Europe

Il Consigliere chiede istituzione tavolo di confronto con Beko Europe e il Governo nazionale

Riceviamo e pubblichiamo.

Luca Ferrazzi, Consigliere di Regione Lombardia, quest’oggi ha presentato in Consiglio regionale una Mozione urgente in cui chiede al Presidente di regione di intervenire urgentemente sulla grave crisi aziendale di Beko Europe, ex Whirlpool.

La Beko Europe in Italia è presente con sette siti produttivi e occupa circa 5.000 lavoratori, a Cassinetta di Biandronno in provincia di Varese sono occupati più di 2.200 lavoratori che con l’indotto se ne contano più di 3.0000.

Al fine di scongiurare il paventato ridimensionamento delle attività produttive ed il ricorso alla cassa integrazione Ferrazzi chiede trasparenza sul piano industriale che a tutt’oggi Beko Europe non ha reso noto.

Il Consigliere Ferrazzi chiede inoltre che venga istituito con urgenza un tavolo di confronto con Beko Europe e il Governo nazionale al fine di condividere i contenuti del futuro piano industriale