Consiglio Lombardia celebra i primi 100 anni del basket azzurro

Il 31 marzo saranno presenti i CT Gamba, Messina, Recalcati e Sacchetti, i giocatori Marzorati, Riva e Ricci e i Presidenti delle 5 società cestistiche lombarde che militano oggi in serie A1

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

In occasione delle celebrazioni per i ‘100 anni’ dalla prima partita della Nazionale italiana di Basket, organizzate e promosse dalla LIBA, e che si giocò il 4 aprile 1926 in piazzale Accursio a Milano, domani martedì 31 marzo a Palazzo Pirelli nell’Aula del Consiglio regionale della Lombardia, prima dell’inizio della seduta dedicata alla Sessione europea, saranno premiati i protagonisti del grande basket italiano e sarà esposta e presentata un’anteprima della mostra ‘100 anni della Nazionale Italiana di Basket’.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10:00 e vedrà la partecipazione delle maggiori istituzioni milanesi e lombarde.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del Presidente della Giunta Attilio Fontana, interverranno alcuni Commissari Tecnici della Nazionale, Sandro Gamba, Ettore Messina, Carlo Recalcati e Meo Sacchetti, i Presidenti delle cinque società cestistiche lombarde che militano oggi in serie A1, Graziella Bragaglio per Brescia, Roberto Allievi per Cantù, Andrea Conti per Cremona, Christos Stavropoulos e Claudio Limardi per l’Olimpia Milano e Antonio Bulgheroni con Maksim Horowitz per Varese, e alcuni atleti che hanno giocato e giocano tuttora in Nazionale e che si sono distinti per titoli e presenze, Pierluigi Marzorati, recordman di presenze in Nazionale: Antonello Riva, recordman di punti segnati con la maglia della Nazionale; Giampaolo Pippo Ricci, attuale capitano della Nazionale.

Sono stati invitati anche il Console francese a Milano e l’attuale coach della Nazionale di basket della Francia, nazione contro cui l’Italia giocò la sua prima partita nel 1926 vincendo 23 a 17.