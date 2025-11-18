Consiglio Lombardia approva revisione del Piano Territoriale Regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Via libera alla revisione del Piano Territoriale Regionale, il documento fondamentale di indirizzo per la programmazione territoriale della Regione e di orientamento per l’attività pianificatoria di Province e Comuni.

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, 42 voti a favore, 20 contrari, la delibera con gli allegati riferiti alla pianificazione del territorio e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute al termine di una approfondita istruttoria da enti locali, ordini professionali e associazioni.

Il relatore Jonathan Lobati, FI, ha detto:

La revisione del PTR è un traguardo importante e atteso che consente ai cittadini lombardi e agli enti pubblici e privati di avere un riferimento aggiornato e preciso per quanto riguarda la pianificazione degli insediamenti e delle attività produttive.

Il nuovo PTR privilegia la rigenerazione e la riqualificazione urbana rispetto al consumo di aree libere e nello stesso tempo pone le condizioni per incoraggiare dove è possibile le iniziative finalizzate allo sviluppo economico.

Da sottolineare che il documento è stato scritto seguendo criteri di semplificazione e di facilitazione della fruibilità da parte degli stakeholder.