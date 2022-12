Consiglio Lombardia approva a maggioranza Risoluzione emergenza idrica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un nutrito pacchetto di proposte per gestire la scarsità di risorse idriche in Lombardia sia sul fronte della razionalizzazione dei consumi sia su quello dell’aumento della disponibilità di acqua nei periodi siccitosi, con particolare attenzione alla lotta agli sprechi, alla diffusione di consumi sostenibili dell’acqua e alla realizzazione di nuovi invasi.

Questo è il contenuto della Risoluzione approvata oggi dal Consiglio regionale ed elaborata dalla Commissione Agricoltura su proposta dai Consiglieri Paolo Franco, FdI, Matteo Piloni, PD, e Elisabetta Strada, Azione Italia Viva.

Ha dichiarato il relatore Paolo Franco, FdI, illustrando la Risoluzione in Aula:

La Lombardia resta una regione ricca di acqua ma le disponibilità sono destinate a diminuire inesorabilmente a causa dei repentini cambiamenti climatici.

La capacità di accumulo massimo è attualmente di 2,5 miliardi di metri cubi, un dato che riteniamo possa crescere in modo significativo utilizzando le cave esauste come invasi per le acque pluviali e aumentando la capienza dei bacini di alta montagna con campagne di dragaggio.

Quella approvata oggi è una Risoluzione che va nella direzione della prevenzione e che chiede alla Giunta di valutare la costituzione di un apposito ambito regionale allo scopo di monitorare, indirizzare, coordinare e armonizzare le attività svolte dagli uffici d’ambito provinciali.