Consiglio Lazio, Righini si felicita con Vittorio Sambucci per incarico

Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Vittorio Sambucci per la sua elezione a Presidente della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio.

Si tratta di un ruolo strategico per la crescita del nostro territorio, che richiede competenza, senso delle istituzioni e capacità di dialogo con il mondo produttivo.

Sono certo che Sambucci svolgerà questo incarico con grande impegno e responsabilità, garantendo continuità al lavoro della Commissione e contribuendo a rafforzare le politiche regionali volte allo sviluppo delle imprese, alla competitività del sistema economico e alla valorizzazione delle eccellenze del Lazio in linea con gli obiettivi di crescita che la Regione Lazio si è posta sin dall’inizio di questa legislatura.