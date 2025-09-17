Consiglio Lazio approva nuovo Piano porti presentato da Ciacciarelli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’approvazione finale da parte del Consiglio regionale del Lazio del Piano dei porti di interesse economico regionale costituisce il punto di arrivo di un lungo e articolato iter procedurale che il governo regionale del Lazio ha inteso portare a compimento in questi primi due anni e mezzo al fine di consentire un nuovo modello di sviluppo delle nostre coste.

Il Piano dei Porti, infatti, attraverso la previsione della nascita di nuovi 7 approdi nei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Ladispoli, Ponza, Latina (Rio Martino), Terracina e Formia consentirà di superare uno dei principali fattori di paralisi e di blocco evidenziatosi negli ultimi anni rispetto allo sviluppo della Blue Economy in regione Lazio e costituito dalla mancanza di posti barca nonostante la continua e costante crescita della relativa domanda negli ultimi anni.