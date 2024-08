Consiglio Lazio approva norme tutela ambiente – sviluppo territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con l’approvazione in Consiglio regionale della norma, da me fortemente sostenuta, relativa alla Disciplina Provvisoria degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia, puntiamo a offrire una giusta risposta, su questa delicata materia, alle realtà industriali del Lazio, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto dei principi in materia ambientale.