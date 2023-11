Consiglio Campania, sì a regolamento servizi linea autobus senza oneri

Cascone: ‘Provvedimento detta disciplina chiara ed omogena per qualità dei servizi e sicurezza viaggiatori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

La IV Commissione regionale Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, presieduta da Luca Cascone, De Luca Presidente, ha espresso parere favore all’unanimità al disegno di legge ‘Proposta di regolamento di attuazione dell’articolo 39, comma 3, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 3 in materia di esercizio dei servizi autorizzati di linea con autobus, senza oneri a carico della regione e degli enti locali’.

Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus svolti, senza oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali competenti, in regime di concorrenza, tra cui i servizi di trasporto di persone classificati gran turismo ed i servizi riservati a specifiche categorie di utenti, sulla base della verifica della coerenza, della compatibilità e della non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi.

Ha sottolineato Cascone: