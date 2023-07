Consiglio Campania, Presidente Oliviero incontra Generale Iannucci

Istituzioni ed Esercito al servizio del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero ha ricevuto in visita, presso la Sede Consiliare, il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, Comandante delle Forze Operative Sud.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Oliviero ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’Esercito Italiano e specificamente dalle Forze Operative Sud in Campania e nelle altre Regioni meridionali con particolare riferimento all’Operazione ‘Strade Sicure/Terra dei Fuochi’, distinguendosi per efficacia e professionalità, per il controllo del territorio e per l’essere un solido punto di riferimento per i cittadini.

Il Generale Iannucci ha evidenziato l’importanza del rapporto con le Istituzioni nell’ambito di una forte sinergia per la legalità, per la difesa e la sicurezza del territorio e dei cittadini.