Consiglio Campania, pdl e ddl approvati seduta 25 settembre 2025

Approvati: pdl alle Camere per introduzione educazione all’affettività, ddl per la Giornata regionale commemorativa per Giuglia, Tiago e vittime femminicidio, pdl per affidamenti e solidarietà familiare, promozione benessere affettivo minori, promozione prodotti agricoli area del Vesuvio

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante ‘Introduzione dell’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione’ finalizzata ad integrare l’offerta formativa scolastica con l’educazione interdisciplinare ai principi di uguaglianza e pari opportunità, all’educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale ed identità di genere, all’educazione all’affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

Approvati all’unanimità anche il Disegno di legge ‘Istituzione della giornata regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Thiago e di tutte le donne vittime di femminicidio’ che istituisce la Giornata Regionale commemorativa nel nome di Giulia, del piccolo Tiago e di tutte le donne vittime di femminicidio, fissandola in data 22 maggio di ciascun anno, al fine di promuovere iniziative culturali e educative, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, anche mediante un concorso, incentrato sulle diverse forme espressive dei giovani, sul tema del femminicidio e della violenza di genere, la Proposta di legge ‘Misure per il sostegno e lo sviluppo dell’affidamento e della solidarietà familiare’ per l’implementazione di tali istituti giuridici per l’accoglienza temporanea – residenziale, a tempo parziale o diurno – di un minore presso una famiglia o una singola persona per fronteggiare situazioni di temporanea inidoneità del nucleo familiare di origine, o una forma di supporto tra famiglie, per assolvere ai bisogni quali accompagnamento, presenza, educazione, istruzione, assistenza di minorenni in situazioni di fragilità familiari lievi e non caratterizzate da inidoneità del nucleo, al fine di prevenire l’insorgenza delle cause di allontanamento del minore dal nucleo originario, e la Proposta di legge ‘Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani’ per promuovere il valore dell’educazione all’affettività e alla dimensione relazionale e sentimentale quale componente essenziale dello sviluppo armonico della persona e della costruzione dell’identità individuale e sociale, a prevenire fenomeni di disagio giovanile, violenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e discriminazione, favorire la maturazione affettiva e relazionale dei minori e dei giovani.

Inoltre, via libera dal Consiglio regionale anche alla Proposta di legge ‘Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità dell’area del Vesuvio. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24)’ per il sostegno alle produzioni agricole di qualità e tutela del paesaggio rurale vesuviano e precisamente per consentire l’installazione di strutture, realizzate esclusivamente in legno o con materiali inerti a secco, completamente smontabili e reversibili, temporaneamente funzionali allo svolgimento delle attività agricole, alla lavorazione, conservazione, trasformazione e degustazione dei prodotti a Indicazione Geografica Protetta, IGP, e Denominazione di Origine Protetta, DOP, della zona quali ‘Albicocche del Vesuvio’, ‘Catalanesca del Monte Somma’, ‘Pomodorino del Piennolo del Vesuvio’ e a Denominazione di Origine Controllata, DOC’ e ‘Lacryma Christi’.