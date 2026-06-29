Consiglio Campania, ok Rendiconto gestione esercizio finanziario 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato all’unanimità il ‘Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2025’, introdotto all’esame dell’Assemblea legislativa campana dal Questore alle Finanze, Giovanni Porcelli, ‘A Testa Alta’, che ha spiegato:

Si tratta di un provvedimento squisitamente tecnico, perché, dopo aver approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2025, con l’approvazione del Rendiconto si chiude la parte economico finanziaria del Bilancio relativo all’anno 2025; il Rendiconto è stato approvato all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza e dalla Commissione Bilancio.