Consiglio Campania ok DGR Piano autorizzazioni crematori sentenza TAR

Fico: ‘In questo momento occorre prendere atto della Sentenza del TAR’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato, con il voto favorevole dei Consiglieri della maggioranza di centrosinistra e del gruppo della Lega e l’astensione di quelli di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR (Conservatori, Riformisti, Europei), la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 596 del 2 settembre 2025

con la quale si adegua il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni alla Sentenza del TAR Campania Sezione Prima n. 2511/2025

ha spiegato la Presidente della Commissione Regionale Sanità, Loredana Raia, PD

il quale, relativamente alla provincia di Salerno, prevede la realizzazione del tempio crematorio a Sant’Egidio del Monte Albino, che è stato al centro di un lungo e complesso contenzioso amministrativo.

Sul provvedimento si è svolto un ampio dibattito politico, con il Consigliere Roberto Celano, FI, che ha evidenziato che

questa presa d’atto non tiene conto del problema sollevato dai cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino, che hanno evidenziato che il forno crematorio è molto vicino alle abitazioni e a una scuola e quindi non rispondente ai requisiti previsti per questo tipo di impianti.

Il Consigliere Raffaele Maria Pisacane, FdI, ha aggiunto:

Siamo di fronte ad un giudizio di ottemperanza ma non si può non tenere conto della posizione espressa dai cittadini di Sant’Albino del Monte Albino.

Il Consigliere Livio Petitto, FI, ha evidenziato:

C’è la necessità di una rivisitazione completa del Piano Regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori.

La Consigliera Bruna Fiola, PD, ha precisato:

Con questa Delibera, prendiamo meramente atto della sentenza del TAR, per il quale il forno crematorio di Sant’Egidio del Monte Albino va reinserito nel Piano regionale, poi successivamente la Giunta potrà riesaminare il provvedimento ed adeguarlo alle nuove prescrizioni.

Il Consigliere Giuseppe Barra, Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro, ha aggiunto:

Questa delibera prende atto degli esiti di un contenzioso amministrativo e, sulla base di essa, non è possibile entrare nel merito.

In conclusione, il Presidente della Regione Campania Roberto Fico: