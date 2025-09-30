Consiglio Campania nomina ultimo componente Consulta garanzia statutaria

Pietro Marzano si aggiunge a Francesco Eriberto d’Ippolito, Domenico Santonastaso, Barbato Iannuzzi e Pierluigi Petrillo

Il Consiglio regionale della Campania ha proseguito le operazioni di voto per la nomina del quinto ed ultimo componente della Consulta di garanzia statutaria: è l’avvocato Pietro Marzano, che ha ricevuto ventotto voti, il quale, quindi, si aggiunge agli altri componenti eletti delle precedenti sedute: Francesco Eriberto d’Ippolito, che ne è Presidente, Domenico Santonastaso, Barbato Iannuzzi e Pierluigi Petrillo.

La Consulta di Garanzia Statutaria è organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania, con sede presso il Consiglio regionale della Campania, esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali, esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali e sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato; delibera sull’ammissibilità dei referendum regionali.