Consiglio Campania, Fiola: ‘Educare al rispetto dell’ambiente’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È molto importante educare i bambini, fin dall’età scolare, alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti e, quindi, al rispetto dell’ambiente, anche perché, nelle giovani generazioni è presente una forte sensibilità per le tematiche ambientali che è e sarà certamente un grande patrimonio per la nostra regione e per il nostro Paese.