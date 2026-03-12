Consiglio Campania, eletti UdP Commissioni Speciali III e IV

Eletti Presidenti, rispettivamente, i Consiglieri Massimo Grimaldi e Assunta Panico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha insediato la III e la IV Commissione Speciale, competenti rispettivamente, per: ‘Emergenza Bradisismo, Risorse del Mare e Grandi Eventi’ e ‘Condizione della Donna, contrasto al femminicidio e alla violenza di genere, contrasto al lavoro nero ed alle morti bianche’.

Presidente della III Commissione Speciale è stato eletto il consigliere Massimo Grimaldi, Lega Cirielli Presidente, il quale ha ricevuto dieci voti, trentatré sono state le schede bianche; Vicepresidente è stato eletto Salvatore Madonna, PD; Segretario, Andrea Volpe, Avanti Campania PSI.

Il Presidente Grimaldi ha sottolineato:

Sono molto contento ed orgoglioso dell’importante ruolo che mi viene conferito, dopo una lunga esperienza istituzionale in Consiglio regionale, per la prima volta sarò Presidente di una Commissione Speciale che si occuperà di materie ampie e significative, tra cui le le risorse del mare, che costituiscono una realtà importante per lo sviluppo della Campania e particolarmente per l’area casertana che gode della ricchezza di sessanta chilometri di coste da Licola al Garigliano.

I componenti della III Commissione Speciale sono: Giuseppe Barra, Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro, Luca Cascone, A Testa Alta, Carlo Ceparano, AVS, Fernando Errico, FI, Massimo Grimaldi, Lega Cirielli Presidente, Salvatore Madonna, PD, Corrado Matera, PD, Mimì Minella, FI, Sebastiano Odierna, Riformisti e Moderati Lista Cirielli, ECR, Raffaele Maria Pisacane, FdI, Gaetano Simeone, Fico Presidente, Elena Vignati, M5S, Andrea Volpe, Avanti Campania PSI, Ettore Zecchino, FdI, Giorgio Zinno, PD.

L’Ufficio di Presidenza della IV Commissione Speciale è stato eletto all’unanimità; Presidente è stata eletta la consigliera Assunta Panico, Forza Italia; Vicepresidente, Giuseppe Barra, Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro; Segretario, Gennaro Saiello, M5S.

La Presidente Panico ha detto:

Ringrazio per la fiducia ricevuta dai colleghi Consiglieri, rivestirò questo ruolo con grande orgoglio e senso di responsabilità nell’interesse dei cittadini della Campania e sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro per la nostra Regione.

I componenti della IV Commissione Speciale sono: Rosario Andreozzi, AVS, Giuseppe Barra, Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro, Giovanni Maria Cuofano, Fico Presidente, Giuseppe Fabbricatore, FdI, Fele Palmira, FdI, Carmela Fiola, PD, Lucia Fortini, A Testa Alta, Sebastiano Odierna, Riformisti e Moderati Lista Cirielli ECR, Assunta Panico, FI, Massimo Pelliccia, FI, Francesco Picarone, PD, Loredana Raia,PD, Michela Rostan, Lega Cirielli Presidente, Gennaro Saiello, M5S, Andrea Volpe, Avanti Campania PSI.