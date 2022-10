Consiglio Campania, Conferenza Nazionale Garanti territoriali detenuti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Si è riunita, stamani, 17 ottobre, nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, la Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali delle persone private della libertà personale.

I lavori sono stati aperti dal portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale, Stefano Anastasia, Garante del Lazio, e dagli interventi introduttivi del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero e del Garante dei Detenuti della Campania, Samuele Ciambriello.

Ha detto Ciambriello:

Si tratta di un importante momento di riflessione necessario a seguito delle elezioni politiche, dopo l’insediamento del nuovo Parlamento, avremo un nuovo Governo e dobbiamo trovarci pronti ad avanzare proposte al nuovo appartato politico-istituzionale per contribuire in maniera attiva per dare suggerimenti e proposte per le importanti riforme sulla giustizia, sul carcere e sul processo penale.

Innanzitutto, auspichiamo che ci sia nel nuovo Governo la figura di un Sottosegretario alle carceri e che venga messa in atto una politica per le carceri basata soprattutto sul recupero del principale obiettivo della detenzione ovvero quello del reinserimento sociale.