Consiglio Campania approva Testo Unificato Fibromialgia

Istituiti l’Osservatorio regionale sulla fibromialgia e il Registro regionale fibromialgia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità il Testo Unificato ‘Riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica e invalidante e misure regionali di tutela e assistenza’ con il quale la Regione Campania riconosce la fibromialgia quale patologia

cronica e invalidante e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura, istituisce percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, PDTA, per la gestione della fibromialgia, garantendo l’accesso a diagnosi tempestive, trattamenti medici appropriati e assistenza multidisciplinare, istituisce l’Osservatorio regionale sulla fibromialgia e il Registro regionale fibromialgia per raccogliere e analizzare dati clinici e sociali legati alla malattia, al fine di sviluppare strategie di intervento adeguate, promuove la ricerca scientifica sulla fibromialgia, finanziando studi e progetti finalizzati a migliorare la comprensione della patologia e a sviluppare nuove strategie terapeutiche.