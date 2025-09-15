Consiglio Campania approva regolamento in materia urbanistica

Nominati componenti del Collegio dei Revisori dei conti di ‘Campania Turismo’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto, nella prima parte, dal Presidente Gennaro Oliviero, e, nella seconda, dalla Vice Presidente Loredana Raia, ha approvato, con ventotto voti favorevoli, due contrari e tre astenuti, il ‘Regolamento regionale di attuazione dell’articolo 43 bis della legge regionale 16/2004 Delibera di Giunta regionale n. 377 del 16 giugno 2025’, introdotto all’esame del Consiglio dal Presidente della IV Commissione consiliare permanente, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Luca Cascone, De Luca Presidente a testa alta con De Luca.

Al fine di semplificare i procedimenti di programmazione e pianificazione e procedere ad una revisione normativa di adeguamento della Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, ‘Norme sul governo del territorio’, che costituisce fonte giuridica di primaria importanza in Campania nella materia urbanistica, il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la Legge regionale 29 aprile 2024, n. 5, recante ‘Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che, in linea con la nuova funzione assegnata alla pianificazione territoriale e urbanistica, è incentrato sugli obiettivi della riduzione del consumo di suolo, della promozione della rigenerazione urbana e territoriale e sul contrasto dei fenomeni legati al cambiamento climatico e la difesa dai rischi’.

Quest’ultima Legge regionale, all’art. 43 bis, prevede l’adozione di un Regolamento attuativo che disciplini i procedimenti di formazione di alcuni strumenti di programmazione previsti dalla legge, ovvero gli accordi di programma, il piano territoriale regionale, i piani settoriali regionali, i piani territoriali di coordinamento provinciale, il piano urbanistico comunale, nonché le modalità di stipula delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati, lo sportello unico dell’edilizia, la disciplina dell’attività di vigilanza.

Il Consiglio ha, poi, nominato, mediante sorteggio, i componenti, tre membri effettivi e due membri supplenti, nel Collegio dei revisori dei Conti dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, denominata ‘Campania Turismo’, ente pubblico non economico che realizza le iniziative e le attività di interesse regionale in materia di comunicazione e promozione del turismo: Di Giacomo Francesco e Sorace Sabrina, effettivi; Minuccio Francesco e Giordano Paola, supplenti.

Proseguendo i lavori, il Consiglio ha discusso ed approvato le seguenti Mozioni:

– ‘Grave carenza di personale presso la UOD 50 07 21 Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Iniziative urgenti per il potenziamento dell’organico’ ad iniziativa dei Consiglieri Roberta Gaeta, Europa Verde, e Francesco Picarone, PD, con il voto favorevole del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle e l’astensione dei consiglieri del centrodestra, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con urgenza presso la Direzione Generale per le Risorse Umane e presso la Direzione Generale Politiche Agricole per effettuare una ricognizione completa del fabbisogno di personale della UOD 50 07 21 ‘Servizio Fitosanitario’ e promuovere con immediatezza tutte le misure necessarie per rafforzare l’organico, anche in via straordinaria e temporanea, garantendo la continuità delle funzioni essenziali e delle attività di controllo e prevedere nel Piano del fabbisogno del personale l’inserimento di nuovi profili tecnici idonei alle esigenze del Servizio Fitosanitario, assicurandone l’attivazione nei tempi più rapidi possibili. I due Consiglieri proponenti hanno presentato quattro emendamenti per potenziare la Mozione.

– ‘Potenziamento dei servizi offerti dagli ambiti territoriali sociali attraverso l’assunzione di personale stabile’, ad iniziativa della Consigliera Valeria Ciarambino, Gruppo Misto, che impegna la Giunta regionale a farsi portavoce presso le sedi istituzionali deputate, a partire dalla Conferenza Stato – Regioni della necessità di individuare strumenti e modalità in grado di facilitare l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione degli assistenti sociali, ai fini di un più celere raggiungimento del relativo LEP; dell’importanza di estendere il regime di deroga alle spese per il personale a tutte le altre figure professionali essenziali al rafforzamento dei servizi offerti dagli ATS (educatori professionali, psicologi, sociologi, personale amministrativo specializzato ecc.), anche attraverso la previsione di specifiche risorse finanziarie destinate alla loro assunzione/stabilizzazione.

– ‘Attivazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la cirrosi epatica’ ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino, Italia Viva, approvata all’unanimità, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi, al fine di una corretta gestione del paziente cirrotico, per istituire un tavolo tecnico per definizione dei seguenti obiettivi: validazione di un algoritmo utile alla diagnosi precoce del paziente cirrotico; organizzazione del percorso di diagnosi del paziente con sospetta cirrosi, organizzazione del follow-up per la prevenzione delle complicanze della cirrosi, valutazione dell’offerta assistenziale attualmente garantita sul territorio regionale al paziente cirrotico, stima dei bisogni e criticità organizzative; per l’attivazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, PDTA, definiti grazie all’apporto determinante del tavolo tecnico di cui sopra, che tengano conto della gravità della patologia e che prevedano una differenziazione nella gestione di una cirrosi iniziale da una cirrosi in fase avanzata, così da indicare al paziente il percorso terapeutico da seguire più adeguato; per la creazione di reti epatologiche regionali con strutture di primo, secondo e terzo livello e lo sviluppo di PDTA con percorsi adeguati, condivisi anche con i medici di medicina generale; per la implementazione di un piano di intervento rivolto ai giovanissimi, considerando che la Campania è la regione con la percentuale più alta percentuale, 43,2%, di bambini con eccesso ponderale di cui il 18,6% obesi ed il 24,6% in sovrappeso.

Sul tema è intervenuta anche la Consigliera Carmela Rescigno, anch’ella firmataria della Mozione, Lega, per sottolineare l’importanza di percorsi di presa in carico dei pazienti, per le cure appropriate e per l’aumento delle aspettative di vita.

Sono state, discusse, inoltre, in modalità abbinata, le seguenti Mozioni per la Palestina, che sono state approvate all’unanimità:

– ‘Condanna degli atti di guerra nella Striscia di Gaza e invito al Governo italiano a sospendere ogni rapporto istituzionale e commerciale con il Governo Israeliano guidato da Benjamin Netanyahu’ ad iniziativa dei Consiglieri Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi, del Movimento 5 Stelle, per impegnare la Giunta regionale ad esprimere ferma condanna per i bombardamenti e le operazioni militari in corso a Gaza e per chiedere al Governo Italiano di riconsiderare i rapporti istituzionali e commerciali con lo Stato di Israele finché non verrà posta fine alle violenze contro la popolazione civile e non.

– ‘Iniziative della Regione Campania a tutela dei diritti umani e di protezione della popolazione civile nella Striscia di Gaza’ a firma del Consigliere Carmine Mocerino, De Luca Presidente a testa alta con De Luca, affinché la Regione, tra l’altro, ricerchi specifici fondi da destinare a progetti di cooperazione con realtà umanitarie e civili palestinesi per la tutela della salute, dell’istruzione, dei diritti dell’infanzia, e interrompa eventuali rapporti di cooperazione, scambio o programmazione in essere con lo Stato di Israele alla luce delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale;

– ‘Sostegno alla candidatura dei bambini palestinesi al Premio Nobel per la Pace e per la tutela dei loro diritti fondamentali nella Striscia di Gaza’ ad iniziativa dei consiglieri Michele Cammarano, Gennaro Saiello e Vincenzo Ciampi, al fine di impegnare la Giunta regionale ad attribuire tale riconoscimento ai bambini palestinesi tenuto conto della grave crisi umanitaria in atto e della necessità di dare vita ad una iniziativa dal forte valore simbolico per richiamare la coscienza internazionale;

– ‘Condanna delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nella Striscia di Gaza, sostegno ad ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta a ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi israeliano, la protezione dei civili e l’ingresso rapido degli aiuti umanitari; sospensione di ogni forma di cooperazione le e accademica tra la Regione Campania e istituzioni pubbliche o private’ ad iniziativa della Consigliera Vittoria Lettieri, De Luca Presidente a testa alta con De Luca, per impegnare la Giunta a sostenere ogni iniziativa diplomatica, nazionale e internazionale, volta a ottenere un cessate il fuoco umanitario immediato, la liberazione degli ostaggi, la protezione dei civili e l’ingresso rapido, sicuro e senza ostacoli degli aiuti umanitari; a sospendere ogni forma di cooperazione istituzionale e accademica tra la Regione Campania e istituzioni pubbliche o private israeliane – comprese aziende, università e centri di ricerca fino a quando non sarà ripristinato il rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali.

Sul tema sono intervenute le Consigliere Valeria Ciarambino, Gruppo Misto, per sottolineare l’importanza di raggiungere l’obiettivo di “due Popoli, due Stati”, Roberta Gaeta, Europa Verde, per sottolineare

le atrocità del genocidio che si sta consumando contro il popolo palestinese

e Vittoria Lettieri, De Luca Presidente a testa alta con De Luca, per sottolineare il

grande impegno del Presidente De Luca a sostegno del popolo della Palestina e l’importanza dell’iniziativa del Consiglio per fermare il genocidio e porre fine ad una situazione drammatica contro questo popolo.

Infine, è stata discussa una Mozione, proposta dal Consigliere Gennaro Saiello per consentire la proroga delle graduatorie regionali vigenti, tra cui quella degli informatici dei Centri per l’Impiego, in scadenza entro il mese di settembre, mozione per la quale il Vice presidente Fulvio Bonavitacola ha evidenziato la mancanza dei tempi tecnici per approvarla, invitando il Consigliere del Movimento 5 Stelle a trasformarle in un Ordine del Giorno.

Sul tema anche la Consigliera Valeria Ciarambino che, ha sottolineato:

con le mie proposte di legge, approvate dal Consiglio, abbiamo ottenuto la proroga di tutte le graduatorie regionali e ciò ha consentito di scorrere le graduatorie e di immettere nella pubblica amministrazione regionale tanti giovani idonei ai concorsi regionali, ed inoltre voglio lanciare un appello alla Giunta regionale per attingere più, possibile alle graduatorie che abbiamo prorogato.

Anche il Consigliere Luigi Cirillo, Azione, PRI, Alleanza Democratica, Campania Popolare, ha sostenuto l’importanza di consentire l’ulteriore scorrimento delle graduatorie anche con l’approvazione di una legge entro la fine della legislatura.

Quindi, l’Ordine del Giorno, frutto della Mozione presentata, è stata approvata all’unanimità.

Ed, infine, il Consiglio ha approvato la Mozione ‘Ritiro del finanziamento all’opera lavori di completamento dell’Asse Viario interquartiere tra Area Stadio, Rione Libertà e Viale Mellusi con annessi parcheggi, deliberata dal Comune di Benevento, a valere sui fondi del piano di coesione e sviluppo per la totale contraddizione con gli obiettivi del piano stesso’ ad iniziativa del Consigliere Luigi Abbate, Campania Libera con De Luca, per impegnare la Giunta regionale a subordinare il finanziamento al Comune di Benevento alle seguenti condizioni: revisione totale del progetto con la eliminazione delle gallerie; elaborazione di un progetto che risponda a criteri urbanistici aderenti alle necessità di miglioramento della vivibilità ossia alla riduzione del traffico veicolare privato al fine di ridurre l’inquinamento in un’area fortemente colpita dall’intensificarsi delle ondate di calore.

All’inizio della seduta, il Consiglio ha proseguito le operazioni di voto per la nomina dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria, presso il Consiglio regionale della Campania, ed ha nominato il quarto componente, Barbato Iannuzzi, con 30 voti, che va ad aggiungersi ai tre componenti, Domenico Santonastaso, Francesco Eriberto d’Ippolito, Pier Luigi Petrillo, nominati nelle precedenti sedute. Non è, invece, risultato nominato il quinto ed ultimo componente in quanto non è stato raggiunto il relativo quorum.