Consiglio Campania approva pdl Giornata del gioco libero all’aperto

Approvata anche l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2026

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato con ventisette voti favorevoli e quattro astenuti la Proposta di legge ‘Istituzione della Giornata del gioco libero all’aperto’ con la quale riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e

all’attività ludico-motoria-ricreativa, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, ed istituisce la Giornata regionale del gioco libero all’aperto da celebrare ogni anno nella terza domenica del mese di maggio allo scopo di valorizzare l’importanza della libertà di movimento e di gioco per i bambini.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato la Proposta di legge ventisette voti favorevoli e cinque astenuti per ‘Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2026’, con la quale, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dal 1° gennaio 2026 e fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2026, è autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio del Consiglio regionale sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025/2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2025.