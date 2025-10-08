Consiglio Campania approva pdl divieto attività estrattive aree crisi

Approvato anche ordine del giorno per Commissione parlamentare d’inchiesta su morte Mario Paciolla

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con 24 voti favorevoli, uno contrario e quattro astenuti, la Proposta di Legge ‘Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 54/1985′ con la quale si stabilisce, per i siti di cava esistenti lungo la dorsale dei Monti Tifatini ed individuate dal vigente Piano regionale per le attività estrattive, PRAE, in aree di crisi e in zone altamente critiche, il divieto di ulteriori attività estrattive fino alla approvazione del nuovo PRAE che disporrà specifiche norme per la loro riqualificazione tenendo conto delle criticità ambientali e territoriali in cui ricadono.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato all’unanimità un Ordine del giorno sul tema ‘Verità e giustizia per Mario Paciolla’ con il quale si chiede di costituire una Commissione Parlamentare d’inchiesta per contribuire a fare luce sulle responsabilità relative alla morte del cooperante napoletano, giornalista ed attivista per i diritti umani, avvenuta il 15 luglio 2020 a San Vicente del Caguan, in Colombia, mentre operava come Osservatore della Organizzazione Nazioni Unite nell’ambito del Programma di verifica degli accordi di pace tra governo colombiano e FARC.