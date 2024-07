Consiglio Campania approva pdl, ddl e delibere

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare Gennaro Mucciolo, già Consigliere regionale e Vice presidente del Consiglio regionale campano, recentemente scomparso.

Il Presidente Oliviero ha sottolineato:

È stato un collega di grandi qualità umane e politiche, lo ricordiamo con grande stima ed affetto.

Nel passare all’esame delle proposte di legge iscritte all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato a maggioranza, con 30 voti favorevoli e 8 astenuti, la proposta di legge ‘Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea’, ad iniziativa del Presidente della IV Commissione consiliare permanente, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti, Luca Cascone, De Luca Presidente, la quale disciplina il settore dei trasporti pubblici non di linea al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema.

Il Consiglio ha, poi, approvato, con il voto contrario del centrodestra, del Movimento 5 Stelle e della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, e l’astensione della consigliera Valeria Ciarambino, gruppo misto, e Bruna Fiola (PD, 26 voti favorevoli, 11 contrari e due astenuti, il disegno di legge ‘Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 e variazione di Bilancio della Regione Campania’, ad iniziativa dell’Assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque, ed introdotto all’esame del Consiglio dal Presidente della Commissione Bilancio Francesco Picarone:

L’esponente del PD ha spiegato:

È una manovra dovuta, per effetto delle risultanze della chiusura delle scritture contabili dell’esercizio precedente nonché delle variazioni degli equilibri di bilancio nel rispetto delle disposizioni dell’art. 50 del D.lgs. 118/2011, e che fa registrare un notevole attivo di bilancio. Le variazioni di spesa previste nell’esercizio 2024 sono finalizzate, tra l’altro, a sostenere le risorse finanziarie per le Comunità Montane, a contribuire ai maggiori oneri a carico dei consorzi di bonifica, per garantire le risorse necessarie alle spese di manutenzione ordinaria nonché acquisto arredi presso i Centri per l’Impiego, per assicurare un intervento finanziario con il riconoscimento delle spese organizzative e gestionali in corso di espletamento per l’organizzazione dell’European University Game ‘Salerno 2026’, per coprire i corrispettivi inerenti alla gestione del Termovalorizzatore di Acerra.

A proposito del termovalorizzatore di Acerra, la Consigliera Vittoria Lettieri, De Luca Presidente, ha rimarcato l’impegno politico assunto dal Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca sul fatto che non ci sarà alcuna quarta linea per l’impianto di incenerimento dei rifiuti.

Il Consiglio ha, poi, approvato, con il voto favorevole dei Consiglieri della maggioranza, del Movimento 5 Stelle, di FI e della Consigliera Maria Muscarà, e l’astensione di FdI e Lega, 33 voti favorevoli e 7 astenuti, la proposta di legge ‘Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale’, ad iniziativa del Presidente della IV Commissione consiliare permanente, Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti, Luca Cascone, De Luca Presidente.

Cascone ha spiegato:

I Comuni capoluogo di provincia, che, mediante apposita comunicazione alla Regione, ne facciano richiesta, possano essere autorizzati dalla Regione, quale ente di governo dell’ambito unico regionale, ad esercitare i servizi di Trasporto Pubblico Locale attraverso le proprie società in house.

Il Consigliere Massimiliano Manfredi, PD, ha sottolineato:

Grazie a questa norma, si potrà dare attuazione alla decisione del Consiglio comunale di Napoli, condivisa da maggioranza ed opposizione, di affidare ad ANM, società in house, il trasporto pubblico locale.

Nel proseguire i lavori, il Consiglio ha, altresì, approvato, con 29 voti favorevoli della maggioranza e 9 astenuti del centrodestra, il disegno di legge ‘Disposizioni di adeguamento normativo’ ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e dell’Assessore al Bilancio Ettore Cinque, e diretto a realizzare interventi di adeguamento di disposizioni normative e di manutenzione dell’ordinamento regionale ai fini di garantire il miglioramento dell’efficacia di alcune leggi.

Picarone ha spiegato:

Tra esse:

– la legge regionale 29 dicembre 2020 n. 38 al fine di promuovere e diffondere le tipicità territoriali e gli eventi caratteristici della Regione attraverso la valorizzazione degli elementi iscritti nell’Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campania;

– la legge regionale 23 febbraio 2005 n. 12, Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale, con la definizione dei requisiti con riferimento ai macro ambiti ‘organizzazione’, ‘collezioni’ e ‘comunicazione e rapporti con il territorio’;

– la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12, Sistema di protezione civile in Campania, sostituendo l’articolo 6 dedicato a ‘funzioni e compiti delle Province e della Città Metropolitana di Napoli’;

– la legge regionale 6 maggio 2023 n. 15 al fine di istituire la ‘Camera Regionale della Moda e del Design’ quale organismo di supporto nelle scelte programmatiche dell’amministrazione regionale i cui componenti sono nominati dal Presidente della Giunta regionale anche assicurando la presenza di imprenditori dei settori della moda e del design e di esponenti delle associazioni di categoria;

– ‘la modifica della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1 per consentire di prorogare per ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie degli Enti e delle Aziende del Sevizio Sanitario Regionale vigenti alla data del 1° maggio 2024’.

Su quest’ultimo articolo, che ha fatto registrare il voto unanime dell’Assemblea legislativa campana, ci sono state numerose sottolineature politiche positive da parte della Vicepresidente Valeria Ciarambino, gruppo misto, che ha evidenziato l’importanza della sua proposta avanzata insieme con il Consigliere Picarone, della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, che ha ricordato le tante battaglie spese per raggiungere tale obiettivo, del Consigliere Francesco Iovino, Italia Viva, che ha rimarcato l’ottimo lavoro politico trasversale, del Consigliere Gennaro Saiello, che ha rimarcato la positività della norma regionale

in un quadro legislativo nazionale che, al contrario, sbarra il passo ai giovani che fanno enormi sacrifici.

Infine, il capogruppo della Lega Severino Nappi ha esortato la Giunta

a vigilare sulla attuazione di questo articolo per garantire piene trasparenze e legittimità.

La Presidente della Commissione Politiche Sociali Bruna Fiola, PD, ha presentato emendamenti finalizzati a modificare le norme vigenti per favorire l’uguale trattamento tra donne vittime di violenza e quelle del terrorismo e piena trasparenza sull’utilizzo delle relative risorse.

A seguito di un ampio dibattito, al quale sono intervenuti l’Assessore competente Mario Morcone ed il Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, è stato deciso di affrontare tali nodi legislativi in un provvedimento specifico.

Infine, il Consiglio ha approvato, a maggioranza, con il voto contrario della Consigliera Maria Muscarà, e l’astensione del centrodestra, il ‘Rendiconto della Gestione del Consiglio regionale della Campania per l’esercizio finanziario 2023’; la delibera di Giunta regionale sul Comune di Lacco Ameno (NA) con la quale si è espresso parere favorevole sulla proposta di variante puntuale alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico dell’isola di Ischia determinata dal progetto per la realizzazione di una scuola materna per 150 alunni suddivisi in n. 9 sezioni, oltre ai laboratori, spazi per attività collettive, complementari e sportive, e il recupero di un fabbricato rurale da destinarsi a centro culturale, nell’ambito degli interventi di ricostruzione degli edifici comunali del Comune di Lacco Ameno, danneggiati dagli eventi sismici.