Consiglio Campania approva nota di aggiornamento al DEFRC 2024/2026

Picarone: ‘Sostenere Comuni ed oratori per inclusione sociale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato, con 27 voti favorevoli, 13 contrari e 1 astenuto, a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi del centrodestra e del Movimento 5 Stelle, e della Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, la Nota di aggiornamento al DEFRC 2024/2026 e relativa Risoluzione di maggioranza.

Il Presidente della Commissione Regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, Francesco Picarone, PD, ha sottolineato:

I tagli disposti dal Governo nazionale, che impongono alla Regione Campania di versare allo Stato 55 milioni entro il 2028, condizionano la Nota di aggiornamento al DEFRC e l’intera manovra di Bilancio e frenano l’azione di risanamento del debito cui la nostra Regione è sottoposta nell’ambito del piano di rientro, sollevando anche un problema di violazione dell’autonomia finanziaria della Regione, costituzionalmente prevista. Ciò premesso, la Nota di aggiornamento al DEFRC 2024/2026 si inserisce nell’ambito del contesto economico – finanziario dell’Italia nello scenario europeo ed internazionale e delinea le linee di azione della politica regionale, collegando il loro raggiungimento alle performance delle direzioni regionali, e gli obiettivi strategici nei settori dell’agricoltura, ambiente, attività produttive, bilancio, coesione, cultura, formazione, giovani, digitalizzazione, istruzione, lavoro, pari opportunità, protezione civile, semplificazione amministrativa, sanità, sicurezza, trasporti, urbanistica, welfare. La Risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento al DEFRC impegna la Giunta a dare attuazione ai contenuti del DEFRC e della Nota di aggiornamento al DEFRC al fine di conseguire gli obiettivi regionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità e confermare il primato della Campania nonostante il difficile contesto economico complessivo.

Nella Risoluzione, la maggioranza invita la Giunta a considerare prioritarie alcune fondamentali azioni, tra cui: gli interventi relativi al rapporto Giunta – Consiglio per l’inclusione delle strutture del Consiglio regionale nelle politiche regionali in materia di digitalizzazione, con particolare riguardo alla creazione ed alla implementazione di infrastrutture fisiche, nonché al potenziamento degli ecosistemi digitali per garantire l’effettiva partecipazione del Consiglio al processo di trasformazione digitale in atto; l’incentivazione del percorso di riduzione del numero delle autonomie locali, da realizzarsi anche attraverso interventi di fusione di Comuni, Unioni di Comuni o di condivisione di funzioni tra Comuni contigui o di vicinato, attraverso i quali riprendere il percorso di riduzione dei costi amministrativi delle autonomie locali; l’inserimento nei programmi di investimento della Regione, nell’ambito delle politiche regionali in materia di attività produttive, della realizzazione del Polo Fieristico della Regione Campania attraverso l’acquisizione dell’area denominata ‘Polo della Qualità’ utilizzando in tal modo le moderne e capienti strutture già esistenti ed idonee allo scopo; sostanziare l’attività di accompagnamento agli Enti locali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale a livello comunale e sovracomunale dando impulso alla promozione e allo sviluppo dei territori in una logica di area vasta, attraverso Programmi di valorizzazione – Masterplan come già programmati per il litorale flegreo Domizio e litoraneo a Sud di Salerno e allo stesso modo per estenderli anche alla costa vesuviana, alle aree interne e al Cilento Sud; incentivare il sostegno agli oratori e ai Comuni per favorire azioni culturali e di inclusione e coesione sociale all’insegna di valori sani.

Picarone ha sottolineato:

In questi settori la Campania rappresenta un modello, con il trasporto gratuito per gli studenti e i voucher per l’attività sportiva per i giovani, in tale ottica intendiamo sostenere le attività degli Oratori e dei Comuni per sviluppare attività di assistenza in favore di soggetti privi di reddito o senza fissa dimora e affinché i ragazzi possono praticare attività sportive in contesti socialmente sicuri.

Il capogruppo della Lega, Severino Nappi ha sottolineato:

La Nota di aggiornamento al DEFRC descrive una realtà che non esiste e che stride con la realtà quotidiana dei campani perché la Campania è ultima in tutti i settori, dalla sanità al lavoro ai trasporti all’ambiente. Nella Risoluzione di maggioranza si parla di rapporto Giunta – Consiglio e di digitalizzazione di quest’ultimo, ma questo Consiglio regionale è stato depotenziato e spogliato di mezzi per poter esercitare le proprie funzioni per favorire la strategia dell’uomo solo al comando che si è rivelata fallimentare per la nostra Regione.

La Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, ha detto:

Concordo con le parole del collega Nappi e sottolineo che la sanità rappresenta il più grande fallimento del governo regionale perché mancano risorse e personale e il diritto alla salute viene sostanzialmente negato. Inoltre, la Regione Campania ha speso solo il 32% delle risorse disponibili per mettere in sicurezza e nulla è stato fatto per le strutture di Pronto Soccorso, ciò mentre aumentano gravemente le prestazioni in intramoenia a danno di quelle in regime pubblico ed aumentano le liste di attesa, così danneggiando particolarmente i pazienti oncologici. Anche per quanto riguarda l’ambiente, le aspettative di vita dei campani si riducono sempre di più e si è preferito stendere un velo di silenzio sulla Terra dei Fuochi, abolendo anche la relativa Commissione Speciale, mentre altri siti, come Agrimonda, sono ancora in attesa di bonifica.

La Consigliera Valeria Ciarambino, gruppo misto, ha detto: