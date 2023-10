Consiglio Campania approva modifiche L.R. servizio psicologia scolastica

Eletti i Garanti degli animali e dell’infanzia

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato con 35 voti favorevoli, due contrari e cinque astenuti, la Proposta di Legge ‘Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 17 (Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica)’.

Ha spiegato la Presidente della VI Commissione Bruna Fiola, PD:

La proposta di legge si è resa necessaria a seguito del rilievo del Ministero dell’Istruzione e del Merito al fine di ulteriormente specificare che l’istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica in Campania avviene nel rispetto del principio dell’autonomia scolastica e delle norme generali in materia di istruzione. Lo stesso Governo ritiene fondamentale questa proposta, come è emerso anche dalla vicenda del Parco Verde di Caivano, anche se, ad oggi, non abbiamo ricevuto il necessario supporto.

Su proposta del capogruppo del PD, Mario Casillo, il Consiglio ha approvato l’inversione dell’ordine del giorno per procedere alle nomine.

Il Consiglio ha, dunque, eletto: il Garante regionale dei diritti degli animali, nella persona di Giovanni Ferrara, che ha ottenuto n. 30 preferenze, hanno ottenuto, rispettivamente, n. 10,3 e 2 preferenze, anche i candidati Vincenzo Desidery, Maria Gilda Cervasio e Fatima Primavera.

Una scheda è risultata nulla; e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza nella persona di Giovanni Galano, che ha ottenuto n. 35 preferenze, hanno ottenuto, rispettivamente, 7,5,1 preferenze anche i candidati Nicola Caprio, Giuseppe Scialla, Minicucci Annamaria.

Per quanto riguarda il Difensore Civico della Regione Campania, la votazione è stata infruttuosa in quanto il Consiglio ha effettuato tre votazioni, dalle quali sono emerse, rispettivamente, n. 30, n. 26 e n. 18 preferenze per il candidato Bruno De Maria, il quale non è risultato eletto in quanto non è stato raggiunto, come previsto dalla legge istitutiva, un numero di voti pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, 34 preferenze.

Pertanto, l’elezione del Difensore Civico è stata rinviata alla prossima seduta quando, ai fini della elezione, sarà sufficiente la maggioranza più uno dei Consiglieri.