Consiglio Campania approva il Testo Unico cultura della legalità

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato all’unanimità, con 39 voti favorevoli, il ‘Testo Unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali’, ad iniziativa della Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Bruna Fiola, che ha sottolineato:

Il ‘Testo Unico in materia di cultura della legalità e misure di sostegno in favore delle vittime di criminalità. Disposizioni di riordino e abrogazione di norme regionali’ mette ordine nell’attuale sistema normativo con un intervento legislativo che unifica, aggiorna e razionalizza le leggi regionali, adottate in materia dalla Regione Campania, dal 1978 al 2020, e costruisce un quadro legislativo più coerente, efficace e rispondente alle esigenze.

Esso istituisce il Fondo regionale per sostegno alle vittime di reati intenzionali violenti che, ad oggi, a differenza di quelle della criminalità organizzata, non beneficiano di alcuna misura di sostegno, oltre alle borse di studio, né da parte dello Stato né da parte della Regione, ed una Cabina di Regia regionale, per il coordinamento delle misure di sostegno in favore delle vittime della criminalità.

Siamo molto orgogliosi di questo Testo Unico che rappresenta un’altra grande eccellenza della nostra Regione e auspichiamo che il Governo centrale dia riconoscimento alle vittime dei reati intenzionali violenti come abbiamo fatto noi.