Consiglio Campania approva delibera circumvallazione Comune di Scala

Atto aggiuntivo al protocollo di intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di ‘Interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina’
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la delibera di Giunta regionale per la realizzazione dell’intervento, nel Comune di Scala (SA), ‘Circumvallazione del Centro Storico del Comune di Scala’ nell’ambito dell’atto aggiuntivo al protocollo di intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di ‘Interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina’.
Primo Stralcio Funzionale – Realizzazione della circumvallazione del centro storico’ e Secondo Stralcio Funzionale – ‘Opere di completamento – Realizzazione del parcheggio di interscambio’ – Parere favorevole alla variante al PUT (L.R. 35/87).
Con essa si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento di ‘Circumvallazione del Centro Storico del Comune di Scala’, deliberato il 20 agosto 2025 dal piccolo Comune della costiera amalfitana, deliberato nell’ambito del Protocollo di intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di interventi di mobilità sostenibile nella costiera amalfitana e sorrentina, stipulato il 2 agosto 2017 tra Regione Campania, AcaMIR, Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi e tredici Comuni della costiera sorrentino-amalfitana.