Consiglio Campania approva ddl norme difesa territorio rischio sismico

Alcune attività e funzioni saranno trasferite dal Genio Civile ai Comuni, alle Unioni di Comuni o ai Comuni in forma associata

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato con trenta voti favorevoli e tre astenuti il Disegno di legge ‘Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Modifiche alla legge regionale 9/1983’ che prevede il trasferimento dal Genio Civile ai Comuni, alle Unioni di Comuni o ai Comuni in forma associata, che ne facciano richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, delle attività e le funzioni relative ai procedimenti autorizzatori e le attività di vigilanza in materia di difesa del territorio dal rischio sismico; restano, invece, in capo al Genio Civile le attività e le funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all’estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo, se la copertura dell’edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.

Il ddl prevede, inoltre, che la previsione legislativa si applica anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, e che restano in capo al Genio Civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore dello stesso.