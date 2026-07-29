Consiglio Campania approva DDL assestamento bilancio previsione 2026/28

I principali interventi in Aula

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato, con 30 voti favorevoli e 14 contrari, il disegno di legge ‘Assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 e Variazione di Bilancio della Regione Campania’.

Il provvedimento è stato, dunque, approvato con il voto favorevole della maggioranza e con il voto contrario dell’opposizione, che ha, però, votato a favore della norma che introduce la definizione agevolata dei carichi regionali affidati alla riscossione, mentre, sulla stessa misura, si è astenuto il capogruppo di ‘A Testa Alta’, Gennaro Oliviero.

A seguito del risanamento dei conti regionali, con il quale la Giunta regionale ha anticipato di dodici anni il rientro dal disavanzo accumulato negli anni, vengono liberate risorse per investirle nei servizi e nei territori e, quindi, per i cittadini e per le cittadine della Campania, e, in particolare, per il servizio idrico e la depurazione delle acque, per la tutela dell’ambiente, la difesa del suolo e il sostegno alla ricerca scientifica.

Inoltre, la Regione Campania adotta una propria disciplina in tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e ai concessionari della riscossione, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e, quindi, i cittadini e le cittadine della Campania potranno rottamare le cartelle esattoriali, una scelta che consentirà a tante famiglie ed imprese di mettersi in regola senza il peso di sanzioni e interessi, con la possibilità di rateizzare il pagamento, favorendo al tempo stesso il recupero di risorse da parte della Regione.

Il disegno di legge è stato introdotto all’esame dell’Assemblea legislativa campana dal Presidente della Commissione Regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, Corrado Matera, PD, che ha sottolineato:

L’assestamento rappresenta uno dei momenti essenziali del Bilancio regionale perché consente di effettuare una verifica in corso d’opera degli obiettivi raggiunti e di adeguarlo alle esigenze regionali; grazie al risanamento dei conti regionali vengono liberate risorse per investirle nei servizi e nei territori e, quindi, per i cittadini e per le cittadine della Campania. Il dato politico e finanziario più rilevante è il definitivo superamento del disavanzo riferito agli esercizi 2014 e 2015, raggiunto con dodici anni di anticipo rispetto alle scadenze originariamente previste. È il risultato di dieci anni di rigore, responsabilità e buona amministrazione guidata da Vincenzo De Luca, che collocano la manovra in una linea di continuità e di efficienza, nella quale le risorse recuperate vengono impiegate per rafforzare i servizi, sostenere gli investimenti e rispondere alle nuove esigenze delle comunità campane. In tale ottica, il Presidente Roberto Fico ha svolto un importante lavoro di ricognizione delle priorità e di definizione degli interventi. Con questa manovra, che viene approvata entro il termine del 31 luglio, come previsto dall’articolo 50 del D. lgs. n. 118/2011, si evidenzia che, grazie al rigore di bilancio, è possibile destinare risorse alla programmazione e allo sviluppo del territorio.

Si è aperto, dunque, un ampio dibattito che ha visto gli interventi di Consiglieri regionali di varie forze politiche e che ha toccato vari temi, da quello della rottamazione regionale, a quello del sistema aeroportuale campano e della sanità.

La Consigliera Elena Vignati, M5S, ha sottolineato:

La Campania trasforma il risanamento dei conti in investimenti per il territorio, con questa manovra si interviene su questioni essenziali per la vita dei cittadini, come il servizio idrico, la depurazione delle acque, la tutela dell’ambiente, la difesa del suolo, il sostegno alla ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la prevenzione nel settore sanitario ed oncologico. Questa manovra dimostra l’attenzione che la Giunta regionale ha per le persone più fragili, sulla base di ciò, abbiamo messo in campo proposte per le persone con disabilità, per l’infanzia, per le scuole, per iniziative culturali e sociali. Il punto politico è il metodo: utilizzare le risorse disponibili per rimuovere gli ostacoli e favorire le disuguaglianze.

Il Presidente della Commissione Regionale Infrastrutture e Trasporti, Luca Cascone, ‘A Testa Alta’, ha evidenziato:

La misura contenuta nella manovra di assestamento per l’aeroporto di Salerno consentirà di poterlo sostenere e favorire la crescita dello scalo e ci dà anche la possibilità di sollecitare il Governo nazionale a una migliore distribuzione del fondo trasporti al fine di sostenere lo sviluppo del settore nella nostra Regione.

Sul tema dei trasporti, la Consigliera Angela Parente, FI, ha sollecitato il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico ad intraprendere azioni per sostenere l’Aeroporto di Grazzanise che il Governo nazionale ha inserito nel Piano Nazionale Aeroporti 2026/2035.

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo di FI, Massimo Pelliccia, per sostenere la positività dell’intervento.

Il capogruppo di ‘A Testa Alta’, Gennaro Oliviero, ha sottolineato:

La misura della ‘rottamazione’ dei carichi regionali prevista dalla manovra è incoerente con la linea politica sempre espressa su questo tema dal centrosinistra, contro le stesse misure intraprese dal centrodestra sul piano nazionale e su questo è necessario fare un approfondimento politico così come occorre aprire un confronto sul tema sanitario che riguarda le carenze dell’assistenza sanitaria per i pazienti oncologici nel casertano.

Il Capo dell’Opposizione, Gennaro Sangiuliano, ha ricordato:

La rottamazione è un provvedimento tecnico che nasce dalla necessità di tentare di recuperare risorse che, altrimenti, lo Stato o le Regioni non recupererebbero mai in maniera razionale ed economicamente efficace, il debito viene pagato risparmiando solo sanzioni ed interessi. Per questo è una misura assolutamente positiva e condivisibile.

Sul tema della definizione agevolata delle cartelle, il capogruppo di FdI Raffaele Maria Pisacane ha evidenziato

la positività delle misure intraprese dal Governo nazionale in particolare con la rottamazione quinquies, un metodo che anche la Giunta regionale ha adottato e, per questo voteremo a favore di questa misura perché dà la possibilità ai cittadini e alle imprese di definire le proprie situazioni debitorie e alla Regione di incamerare risorse.

Il Consigliere Fernando Errico, FI, ha detto:

Servizi e opportunità sono fondamentali per contrastare lo spopolamento delle aree interne e particolarmente del Sannio, per il quale occorre un ‘Piano Marshall’ a cominciare dal pieno funzionamento dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nonostante gli sforzi che il managment dell’azienda sta facendo.

Sulla necessità di rafforzare la sanità nelle aree interne, si è soffermato anche il capogruppo di ‘Riformisti e Moderati, Lista Cirielli, ECR’, Sebastiano Odierna, per sottolineare che

nel territorio di Sarno c’è un grande bisogno di sanità e che nell’ambito del prossimo bilancio occorre affrontare il tema della realtà ospedaliera in quel territorio.

Il capogruppo di ‘Roberto Fico Presidente’, Nino Simeone, ha ricordato:

C’è una legge regionale del 2023 che ha già dato il via alla rottamazione delle tasse automobilistiche e bene ha fatto il Consigliere Sangiuliano a ricordare che si tratta di definizioni agevolate e non di sanatorie. In questo, il centrodestra, sul piano nazionale, ha fatto una scelta giusta, che è stata anche condivisa da amministratori del centrosinistra nei Comuni da loro amministrati.

Il Consigliere Ciro Buonajuto, Casa riformista,Italia Viva, Noi di Centro, ha detto:

L’assestamento di Bilancio è una manovra importante perché rende un bilancio in equilibrio che ci consente di costruire il futuro e per ridurre il divario tra i cittadini soprattutto nella sanità e nei trasporti che costituiscono il veri termometro sociale.

Il Consigliere Andrea Volpe, Avanti PSI, ha evidenziato:

La rottamazione consente anche di aprire un importante ragionamento sulla prevenzione dell’evasione fiscale. Sull’aeroporto di Salerno, esso ha registrato 500 mila passeggeri considerato che un’infrastruttura così importante ha bisogno di un periodo più lungo di implementazione.

Il capogruppo di AVS Rosario Andreozzi ha sottolineato:

Sulla cosiddetta ‘rottamazione’, occorre ricordare che viviamo nel Mezzogiorno, penalizzato dal divario economico e sociale, in una città che ha un livello di reddito molto al di sotto di quello nazionale e, anzi, presenteremo un ordine del giorno contro l’autonomia differenziata sul quale invitiamo tutte le forze politiche a fare fronte unico per il nostro territorio.

In conclusione, il Presidente della Regione Roberto Fico ha sottolineato che sul tema della definizione agevolata dei carichi regionali, va sottolineato che non si tratta di una sanatoria perché sarà possibile pagare i debiti risparmiando solo sanzioni ed interessi, recuperando risorse a beneficio della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale ha evidenziato:

Per quanto riguarda l’aeroporto di Grazzanise se c’è una volontà del Governo ad investire su questa infrastruttura, da parte della Regione c’è la massima disponibilità, tenuto conto che l’area casertana necessita di un ampio progetto di sviluppo.

Il Consiglio ha, poi, approvato all’unanimità la Delibera di Giunta regionale n. 393 del 22 luglio 2026 e della Delibera dell’Ufficio di Presidenza ‘Bilancio di previsione del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2026/2028. Assestamento e verifica degli equilibri’, introdotta all’esame dell’Assemblea legislativa dal Questore alle Finanze, Giovanni Porcelli.

Il Questore Porcelli ha sottolineato: