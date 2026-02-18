Consiglio approva Rendiconto Generale della Regione Campania 2024

Approvato Ordine del giorno per il Teatro Sannazaro

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato, a maggioranza, il voto contrario del centrodestra, con 27 voti favorevoli ed 11 contrari, su 38 votanti, il disegno di legge ‘Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2024’, lo schema di ‘Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024’, presentato all’esame dell’Aula dal Presidente della Commissione Bilancio, Corrado Matera, PD.

Sono intervenuti nel dibattito i Capigruppo di FdI e FI, Gennaro Sangiuliano e Massimo Pelliccia.

Il Capogruppo di FdI ha evidenziato:

Voteremo conto nel merito politico, perché questo Rendiconto è la fotografia contabile dei fallimenti politico amministrativi della precedente Giunta, ed anche tecnico perché sono tante le incongruenze del Resoconto.

Il capogruppo di FdI, nell’annunciare voto contrario sul Rendiconto, ha anche avvertito:

Sul Bilancio regionale abbiamo intenzione di intenzione al massimo e al meglio il nostro lavoro.

Pelliccia ha aggiunto:

Leggo sui giornali di procedure di urgenza sul Bilancio, ma noi vogliamo discuterne con la dovuta calma ed approfondimento anche perché il tempo perso fino ad oggi non è imputabile alla opposizione.

Tra gli altri, sono intervenuti al dibattito anche il consigliere Roberto Celano (FI) ed il Consigliere Francesco Picarone, PD, che hanno, rispettivamente, evidenziato che

questo Rendiconto non è stato integralmente parificato a causa di alcune poste del Bilancio che avrebbero evidenziato la gestione ‘politica’ della sanità da parte della precedente amministrazione regionale

e

l’avanzo di amministrazione registrato dimostra la buona amministrazione svolta nella precedente legislatura.

Il Consiglio ha, inoltre, approvato a maggioranza, con il voto contrario dell’opposizione, lo schema di ‘Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2024’, e la ‘Proposta di deliberazione consiliare concernente attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni. Impegno della Regione Campania ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025′.

A proposito di quest’ultimo provvedimento, il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico ha spiegato:

Nel momento in cui iscriviamo al Bilancio in una forma diversa, come anticipazione di liquidità, come finanziamento di finanza pubblica, acceleriamo il processo di avanzo dell’amministrazione e, quindi, dal 2027, potremo liberare risorse e ripartire con gli investimenti. Per quanto riguarda il Bilancio regionale sarà ovviamente il Consiglio a regolamentare ed organizzare i propri lavori, sarà un Bilancio ‘sociale’, la prossima settimana sarà chiuso in Giunta e subito trasmesso in Consiglio per lo svolgimento del procedimento legislativo.

Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità un Ordine del giorno, a firma di tutti i Capigruppo, per impegnare il Presidente della Giunta regionale a porre in essere per interventi tempestivi per i residenti coinvolti nell’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, per un piano straordinario, in sinergia con le istituzioni coinvolte, per la messa in sicurezza e ricostruzione nel rispetto della sua identità storica ed artistica, per individuare strumenti di supporto per le maestranze e per tutti i lavoratori del Teatro e per tenere aggiornato il Consiglio regionale sullo stato di attuazione del provvedimenti previsti.

È importante la sinergia istituzionale da subito messa in campo per il Teatro Sannazaro, la Regione Campania c’è per il Teatro e per le famiglie anch’esse colpite dall’incendio.

Lo ha sottolineato La Presidente della Commissione Cultura, Bruna Fiola, che ha presentato l’Ordine del Giorno e ha rivolto un grande abbraccio alla proprietaria e direttrice artistica, Lara Sansone.

Grande solidarietà è stata espressa dalla Consigliera Francesca Amirante, PD, che ha sottolineato

il forte impegno della Regione ed anche l’importanza di adottare un piano di solidarietà anche con gli altri Teatri per far proseguire e ripartire il grande patrimonio artistico e culturale che il Teatro Sannazaro rappresenta. Occorre anche che venga realizzato un auditorium per accogliere la tradizione musicale napoletana e per ospitare la produzione teatrale.

Il capogruppo di FdI Gennaro Sangiuliano ha evidenziato:

Il Teatro Sannazaro è stato un luogo di grande arte e cultura e vederlo distrutto fa molto male, ma è questo il momento di fare il massimo affinché il Teatro Sannazaro possa tornare presto a splendere, per tutelare l’occupazione, ed anche le famiglie che sono state colpite dall’incendio.

Il Consigliere Nino Simeone, Fico Presidente, ha detto:

Siamo vicini alle famiglie e ringraziamo l’Assessore Zabatta per l’intervento immediato. Saremo ben liti di sostenere ogni iniziativa per il Teatro Sannazaro e per dare continuità alla sua storia e alla sua arte.

Il Consigliere Salvatore Flocco, M5S, ha detto:

Quello che è accaduto al Teatro Sannazaro è stato terribile, adesso bisogna ricostruire affinché tutto venga salvaguardato anche ospitando negli altri Teatri la programmazione in corso

Il Consigliere ha rivolto un grande ringraziamento ai Vigili del Fuoco

che sono intervenuti ed evitato il peggio. Se l’incendio fosse accaduto durante uno spettacolo, sarebbe potuta essere una tragedia. Occorre puntare fortemente sulla prevenzione. Occorre dare seguito al Teatro Sannazaro e prestare una particolare attenzione per le famiglie residenti colpite dall’incendio che sono state sfollate e non hanno un’abitazione. Daremo la massima risposta per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, patrimonio della nostra città.

Solidarietà e forte volontà di ricostruzione del Teatro e a tutela dei lavoratori e dei residenti è stata espressa dal capogruppo della Lega Cirielli Presidente, Massimo Grimaldi.

Il Vicepresidente Luca Trapanese, M5S, ha sottolineato:

Sul Teatro Sannazaro mi unisco alla solidarietà per Lara Sansone e seguo attentamente le iniziative della Regione e del Comune che si stanno occupando delle problematiche delle famiglie che sono state costrette ad allontanarsi dai propri appartamenti.

Il Presidente Roberto Fico ha concluso: