Consiglieri Villano e Smarrazzo a inaugurazione sede CPI di Aversa (CE)

Presenti anche l’Assessore regionale Saggese e il Sindaco Matacena

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

I Consiglieri regionali Marco Villano, PD, e Pietro Smarrazzo, Casa Riformista, hanno partecipato, stamani, insieme con l’Assessora regionale al Lavoro e alla Formazione, Angelica Saggese, e con il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, alla inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Impiego nella città normanna, in via De Chiara.

Villano ha sottolineato:

Sono particolarmente soddisfatto per l’apertura della nuova sede del Centro per l’Impiego di Aversa perché nel mio precedente ruolo di Vicesindaco di questa città, con delega anche al Patrimonio, proposi che il Comune mettesse a disposizione della Regione questo immobile per poter finalmente restituire ai cittadini e alle cittadine questo importante punto di riferimento sul territorio nella gestione delle politiche attive per il lavoro. Questa riapertura ha anche un importante valore simbolico dell’attenzione che il governo regionale vorrà dedicare al tema del lavoro e a questo territorio.

Smarrazzo ha evidenziato: