Consigliere metropolitano Flocco su voragine al Vomero

Flocco: ‘Gratitudine e ammirazione per l’eccezionale operato dell’Esercito. Monitoreremo l’evolversi della situazione’

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per l’impegno e il sacrificio dimostrati dai vostri soldati. Il loro servizio e la loro dedizione alla protezione della nostra comunità non possono che essere lodati.

Sono le parole del Consigliere metropolitano delegato alla Protezione Civile Salvatore Flocco contenute in una nota indirizzata allo Stato Maggiore dell’Esercito, alla Direzione Generale per il Personale Militare e al Comando Forze Operative del Sud a seguito dell’intervento sulla voragine che si è aperta all’alba del 21 febbraio scorso in via Morghen al Vomero, in cui sono cadute due auto, provocando il ferimento di quattro persone, oltre settanta sfollati, la chiusura temporanea di alcune scuole per la sospensione idrica, mandando in tilt il traffico con inevitabili disagi sull’intero quartiere collinare.

Prosegue Flocco nella nota: