Conselice Comune adottato dalla Toscana in emergenza emiliano-romagnola

Attivi sul posto una cinquantina di tecnici e volontari della Colonna mobile di Protezione Civile

È Conselice il comune in provincia di Ravenna adottato dalla Toscana per far fronte ai danni provocati dall’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito l’Emilia Romagna.

Nella tarda serata di ieri, 20 maggio, il Presidente Eugenio Giani ha sentito il suo suo omologo Stefano Bonaccini.

Ha detto Giani:

È stata una telefonata in cui ho espresso il cordoglio dei toscani per le vittime del disastro e in cui ho fatto presente l’impegno della Protezione civile toscana, cosa di cui mi ha ringraziato. Il gemellaggio con Conselice prevede l’impegno di una cinquantina di tecnici e volontari della Colonna mobile di Protezione Civile. Si tratta di una situazione molto delicata perché a Conselice la piena non si è ancora esaurita e l’acqua continua a salire.

A Conselice, grazie ad un accordo con Unicoop Firenze, arriveranno anche generi alimentari.

Ha aggiunto Giani:

Ringrazio per questo la Presidente Daniela Mori, come ringrazio tutti coloro impegnati nella Colonna mobile e che sono attivi sin dai giorni scorsi.

Ha detto l’Assessore Monia Monni con delega alla Protezione Civile:

Stiamo organizzando il supporto alla popolazione colpita dall’alluvione. Già da martedì, il giorno della piena, sono presenti nell’area di crisi tecnici del Genio Civile che hanno gestito la fase più acuta dell’emergenza. Abbiamo inoltre affidato ad alcuni nostri esperti di sala operativa l’incarico di supportare i colleghi emiliani nella gestione delle criticità. Altre squadre della Colonna mobile regionale sono presenti con idrovore e per assolvere alle necessità più urgenti secondo le indicazioni della Regione Emilia Romagna, del Dipartimento nazionale e della Commissione speciale delle Regioni guidata dalla Provincia Autonoma di Trento.

Sia il Presidente Giani che l’Assessore Monni hanno inoltre ringraziato tutto il sistema di Protezione Civile toscano impegnato in Emilia-Romagna.