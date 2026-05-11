Consegnato il Pegaso per la solidarietà alla SICS Firenze

Giani: ‘La scuola è una eccellenza della Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Pegaso per la solidarietà della Regione Toscana alla Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze OdV in segno di riconoscenza e apprezzamento per la preziosa attività.

Questa la motivazione incisa sulla targa che l’Assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras ha consegnato all’organizzazione di volontariato Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze, realtà che da 35 anni opera nell’ambito della Protezione civile distinguendosi per impegno, solidarietà e altruismo. La cerimonia si è svolta all’Isola del Giglio.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani sottolinea:

La Scuola rappresenta la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori. Un’eccellenza della Toscana che da 35 anni opera nell’ambito della Protezione civile, contribuendo a salvare centinaia di vite umane e a diffondere la cultura della sicurezza e del soccorso in mare.

Il Pegaso per la solidarietà è l’onorificenza istituita dalla Regione Toscana per premiare persone, associazioni, enti e soggetti che si siano distinti con iniziative e azioni particolarmente significative a sostegno delle persone più fragili e per la crescita delle comunità.