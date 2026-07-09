Consegnato il certificato ISO 9001 alla Città Metropolitana di Napoli

Cerimonia con il vicesindaco Giuseppe Cirillo, il Direttore di Certiquality Giorgio Oberrauch e l’Amministratore unico di ANEA srl Gianfranco Cacace

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Pianificare, fare, verificare, agire (Plan, do, check, act): è questo il cuore della certificazione ISO 9001:2015 applicata ai processi: dall’analisi del contesto, all’identificazione dei rischi e delle opportunità, alla definizione degli obiettivi, dalla gestione delle risorse (personale, infrastrutture, dati), alla progettazione dei processi e dei servizi erogati, al monitoraggio continuo, fino all’attuazione di misure correttive per un miglioramento continuo della qualità.

La Città Metropolitana di Napoli, tra le poche amministrazioni pubbliche, ha ricevuto questo ‘sigillo’ di qualità per le sue Direzioni Tecniche dell’Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Scolastico della Città Metropolitana di Napoli che hanno completato il percorso di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per verifica della progettazione di edilizia scolastica fino a 20 milioni di euro, con il supporto e la consulenza della società in house ANEA srl.

Questa mattina, nella sala Cirillo del Palazzo della Provincia in piazza Matteotti, si è tenuta la cerimonia di consegna al termine della tavola rotonda ‘Il sistema di gestione qualità della Pubblica Amministrazione. Applicazione alla verifica dei progetti: il caso delle Direzioni Scuola nella Città Metropolitana di Napoli’.

Un dibattito, moderato dal giornalista Francesco Bellofatto, al quale hanno partecipato il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, Vincenzo Borrelli, area manager Sud Ovest Italia di Certiquality, Gianfranco Cacace, Amministratore Unico di ANEA srl, Pasquale Gaudino, coordinatore dell’Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Scolastico della Città Metropolitana di Napoli, e Giorgio Oberrauch, direttore generale di Certiquality.

Questo ‘sigillo’ di qualità è un cambiamento strutturale nel modo in cui la Città Metropolitana gestirà d’ora in poi il ciclo degli appalti per l’edilizia scolastica: milioni di euro di investimenti pubblici, distribuiti su un patrimonio che comprende circa 300 istituti secondari superiori dell’’intera area metropolitana.

Per la Città Metropolitana di Napoli ottenere la certificazione ISO 9001 significa poter condurre internamente le verifiche sui progetti di edilizia scolastica fino a 20 milioni di euro, valorizzando il personale tecnico già presenti nell’ente, con un notevole risparmio di costi esterni e con un miglioramento dell’efficienza e qualità dell’azione amministrativa.

Il Vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo ha detto:

Questa certificazione dimostra l’elevata competenza e professionalità del personale della Città Metropolitana di Napoli. Ringrazio la Direzione Scuole e l’ingegnere Gaudino per aver avviato questo processo virtuoso, anche le altre Direzioni lavoreranno in questo senso. Da oggi la ISO 9001 ci consente di poter verificare con il nostro personale tecnico interno i progetti di edilizia scolastica fino a 20 milioni di euro e questo si traduce in un risparmio di costi che prima avevamo per l’affidamento all’esterno del processo di verifica, soldi che potremo reinvestire in altri lavori di manutenzione sulle nostre scuole, visto che gestiamo un patrimonio immobiliare di oltre 300 strutture su tutta l’area metropolitana, con un beneficio per tutta la platea scolastica e la cittadinanza.

Visibilmente soddisfatto l’ingegner Pasquale Gaudino, coordinatore dell’Area Gestione e valorizzazione del Patrimonio Scolastico della Città Metropolitana di Napoli:

Ho voluto fortemente questa certificazione ISO 9001 per la verifica dei progetti fino a 20 milioni perché penso che le nuove sfide globali che attendono la pubblica amministrazione possano essere affrontate solo con un sistema di gestione della qualità. Un maggiore personale, sempre più formato, che risponda a procedure standardizzate secondo i criteri ISO 9001 è la migliore garanzia per gestire al meglio tutte le fasi del ciclo degli appalti, rispettare i cronoprogrammi e impiegare al meglio le risorse pubbliche in tempi certi. Questa certificazione ci consente di tradurre il nostro lavoro in maggiore efficienza a beneficio della collettività.

L’avvocato Gianfranco Cacace, amministratore unico di ANEA srl, ha affermato:

Sono davvero orgoglioso che la nostra società abbia contribuito a far ottenere la ISO 9001 alla Città Metropolitana di Napoli. Abbiamo affiancato la Direzione Scuole nell’analisi e nella mappatura dei processi di verifica, nella redazione delle procedure, nella predisposizione della modulistica e delle check-list tecniche, nella formazione del personale, negli audit interni e nella preparazione dell’audit di certificazione. È la dimostrazione di come una piccola società in house, come la nostra, ma con competenze altamente specializzate, possa affiancare le Pubbliche Amministrazioni in modo strategico a diventare più efficienti e ringrazio per questo il Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, che ha avuto una visione lungimirante.

Vincenzo Borrelli, area manager Sud Ovest Italia di Certiquality, nel suo intervento ha tracciato l’evoluzione del sistema di certificazione ISO 9001 dal 1987 ad oggi e ha poi affermato:

Applicare una ISO 9001 alla PA significa mettere al centro il cittadino, spostando il focus dagli adempimenti formali alla reale soddisfazione dell’utente finale, misurando costantemente l’efficacia e la qualità dei servizi pubblici erogati. Un sistema di gestione qualità nella PA incide anche sulla performance perché definisce obiettivi tracciabili, migliorando la trasparenza e la valutazione dell’azione amministrativa.

Giorgio Oberrauch, Direttore generale di Certiquality, società italiana del settore con un fatturato di 28 milioni di euro che conta oltre 8mila clienti e 600 auditor, afferma:

I processi di certificazione hanno riguardato dapprima le industrie, poi le aziende di servizi e ora stiamo certificando le pubbliche amministrazioni. Lo facciamo assicurando servizi di formazione su standard di compliance e di governance a livello globale, affinché valorizzino le loro competenze per essere sostenibili e competitive nel lungo periodo.

I primi due progetti pilota di edilizia scolastica della Città Metropolitana di Napoli su cui è stata verificata la corretta applicazione del nuovo Sistema di Gestione per la Qualità nel corso dell’audit di certificazione sono:

● Progetto di ampliamento dell’Edificio Scolastico Gandhi, Casoria — valore dell’opera circa 3 milioni di euro (Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028);

● Progetto di adeguamento dell’Istituto Tecnico Industriale Da Vinci, Napoli — valore dell’opera circa 5,5 milioni di euro (Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028).

Due progetti che, sommati, valgono oltre 8,5 milioni di euro di investimento pubblico.

Il progetto di certificazione è stato avviato nel novembre 2025 con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato all’interno della Direzione Servizi Tecnici Scuole 1, coordinata dall’ingegner Pasquale Gaudino. Il percorso è stato supportato dalla società partecipata ANEA s.r.l. nell’ambito dei servizi afferenti il patrimonio scolastico.

Il Responsabile del Servizio Gestione Qualità, arch. Paolo Parravicini, ha curato la redazione del Manuale della Qualità e dell’intera documentazione di sistema – procedure operative, modulistica, organigramma funzionale – approvata con Deliberazione sindacale n. 67 del 18 marzo 2026.

La commissione tecnica di Certiquality ha deliberato il rilascio del certificato ISO 9001:2015 con numero di registrazione 73541/2026 (il corrispondente certificato IQnet è n. 151494).