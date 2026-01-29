Home Campania Città Metropolitana Napoli Consegna attestati corso misure contrasto fenomeno Terra dei Fuochi

Consegna attestati corso misure contrasto fenomeno Terra dei Fuochi

Reggia di Portici (NA) esedra

La Cerimonia è in programma il 30 gennaio alla Reggia di Portici

Domani venerdì 30 gennaio, alle ore 11:00 presso Sala Cinese della Reggia di Portici, si svolgerà la cerimonia della consegna degli attestati di formazione, da parte del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ai discenti del corso ‘Misure di contrasto al fenomeno Terra dei Fuochi’, dedicato al personale delle Polizie locali e degli Uffici Ambiente.

Interverranno il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella e il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe.

Al termine si terrà un punto stampa.

Programma

