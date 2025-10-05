‘Conoscenza dei tumori’ alla Biblio-mediateca Ethos e Nomos

Il libro di Tommaso Aprile e Carmela Turco sarà presentato il 10 ottobre a Napoli

Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 18:00 presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos di Napoli si terrà la presentazione del testo ‘Conoscenza dei tumori. Comportamenti e consigli per la prevenzione’ del Dott. Tommaso Aprile e della Dott.ssa Carmela Turco.

Si tratta di un’opera divulgativa, un compendio che contempla l’informazione e la prevenzione dei vari tipi di tumori.

L’autore, in un’opera ben organizzata e con un linguaggio semplice, trasmette al lettore la sua conoscenza ed esperienza in quanto medico-chirurgo-oncologo.

Il Dott. Aprile si avvale della collaborazione della Dott.ssa Carmela Turco, biologa e oggi nutrizionista, la quale è fermamente convinta che la conoscenza di determinati argomenti e la prevenzione possono rappresentare le basi per una vita più sana.

Oltre agli autori, saranno presenti il Prof. Giuseppe Comella, Primario emerito di oncologia presso l’Istituto Nazionale dei tumori di Napoli e il Prof. Francesco De Paola, Docente di Costruzioni Idrauliche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Emergerà la condivisione a pensare positivo, con l’intento di fornire una motivazione al cambiamento dei propri stili di vita.

Così nella presentazione del volume il Prof. Comella.

A condurre l’incontro sarà la giornalista Laura Bufano.