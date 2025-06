CONI, Palazzo: Congratulazioni a Buonfiglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Congratulazioni a Luciano Buonfiglio per la sua elezione alla guida del CONI, un incarico di grande prestigio e responsabilità che arriva dopo l’importante eredità lasciata da Giovanni Malagò.

Sono certa Buonfiglio che saprà guidare al meglio il Comitato Olimpico Italiano con equilibrio e attenzione ai territori.

La Regione Lazio, terra di grandi eventi sportivi e laboratorio di promozione dello sport per tutti, è pronta a collaborare con il nuovo presidente per continuare a valorizzare lo sport come strumento di coesione sociale, salute e sviluppo.