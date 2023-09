Congresso SIR – CREI Campania 2023 all’Hotel Excelsior di Napoli

Il terzo Congresso regionale campano è in programma il 29 e 30 settembre

Il 29 e 30 settembre all’Hotel Excelsior di Napoli avrà luogo il terzo Congresso regionale campano congiunto della Società Italiana di Reumatologia, SIR, e del Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, presieduto dal Dott. Enrico Tirri, Direttore dell’UO di Reumatologia Ospedale del Mare e San Giovanni Bosco, Docente nella Scuola di Specializzazione di Reumatologia dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e Consigliere Nazionale della SIR.

Le malattie reumatiche colpiscono una popolazione ancora molto giovane e in età lavorativa, tra i 30 e i 50 anni.

Ad essere interessate sono in gran parte le donne; inoltre, il dolore fisico e i disturbi dell’umore dovuti alla malattia favoriscono l’aumento dell’incidenza della depressione, con un deciso impatto sulla vita lavorativa e relazionale del paziente.

Non a caso, infatti, queste patologie sono la prima causa di assenza dal lavoro e la seconda per invalidità, con costi elevatissimi per il Sistema Sanitario Nazionale.

Inoltre, rappresentano la condizione clinica cronica più diffusa in Italia: nonostante si stimi che ne siano affette poco meno di 5, 5 milioni di persone, è molto probabile che la cifra sia in realtà molto sottostimata.

Per questo motivo, numerose sessioni del Congresso riguarderanno i progressi e le novità in reumatologia: dalla sempre più approfondita conoscenza della patogenesi alle terapie più innovative alla diagnosi precoce, grazie anche alle nuove e sofisticate strumentazioni tecnologiche.

Tutti questi fattori, assieme ad un approccio multidisciplinare favoriscono la personalizzazione delle terapie con risultati che possono portare persino alla remissione della malattia ma sono comunque ‘tempo – dipendenti’ perché il tempismo è fondamentale perché il paziente possa sperare in una sterzata verso un deciso miglioramento della sua qualità di vita.