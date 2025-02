Confronto Iveco di Suzzara (MN), sindacato e istituzioni

Individuare tutte le opportunità esistenti come possibilità di ricollocamento, ricorso ad ammortizzatori sociali, accesso a bandi per l’innovazione e lo sviluppo

Tutti intorno a un tavolo per monitorare la situazione occupazionale della Iveco di Suzzara (MN) e garantire ricollocamenti e ammortizzatori sociali ai lavoratori dichiarati in esubero in seguito al ripristino dell’assetto produttivo aziendale impostato su due turni.

La Commissione Attività Produttive, presieduta oggi da Silvia Scurati, Lega, ha convocato e riunito i rappresentanti sindacali e aziendali, le istituzioni e i funzionari regionali su richiesta della Consigliera Alessandra Cappellari, Lega, e del Consigliere Marco Carra, PD, che hanno voluto in questo modo favorire la prosecuzione del confronto tra le parti e raccogliere le sollecitazioni dei lavoratori e delle istituzioni.

Alla riunione ha partecipato anche la Consigliera Paola Bulbarelli, FdI, che ha annunciato di voler incontrare azienda e sindacati anche in sede, ed è intervenuto il Consigliere di AVS Onorio Rosati, che ha criticato le politiche aziendali che ricorrono a lavoratori interinali per affrontare i picchi di mercato invece di assumere per poi eventualmente accedere alla cassa integrazione nelle fasi di crisi.

I duecento esuberi di Iveco, 160 interinali e 40 assunti a tempo indeterminato, erano stati annunciati ai sindacati nello scorso novembre una volta considerata la non sostenibilità del terzo turno nel 2025.

I rappresentanti aziendali intervenuti oggi hanno ricordato l’andamento della produzione nel corso degli ultimi cinque anni, sottolineando che le decisioni in merito alle assunzioni sono sempre state prese in accordo con i sindacati e che la forte crescita produttiva verificatasi dal 2021, e che ha convinto di passare transitoriamente dai tradizionali due turni a un terzo turno, è da intendersi come ‘rapida e anomala’.

Sono poi intervenuti nuovi ulteriori fattori di crisi, derivanti tra l’altro dalla guerra in Ucraina e da dinamiche destinate a ripercuotersi sul futuro immediato, che hanno generato una contrazione del ciclo produttivo.

I funzionari regionali degli Assessorati allo Sviluppo economico e al Lavoro e Formazione hanno garantito un’assistenza a tutto campo a lavoratori e ad azienda, con i quali il confronto è già in corso da tempo, con l’obiettivo di individuare tutte le opportunità esistenti come possibilità di ricollocamento, ricorso ad ammortizzatori sociali, accesso a bandi per l’innovazione e lo sviluppo.

Durante l’incontro sono intervenuti, per assicurare collaborazione e attenzione, il Sindaco di Suzzara Alessandro Guastalli e la Consigliera delegata al Lavoro della Provincia di Mantova Maria Paola Salvarani.