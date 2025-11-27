Confindustria, Rocca: Congratulazioni a Bianchi e grazie a Baroni

Il Presidente: ‘La Regione Lazio guarda con attenzione a questo passaggio di consegne e al ruolo strategico della Piccola Industria’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Fausto Bianchi per la sua elezione alla Presidenza della Piccola Industria di Confindustria.
È un orgoglio per il Lazio vedere alla guida della Piccola Industria un imprenditore che rappresenta il nostro territorio e la provincia di Latina, testimonianza concreta della vitalità e della forza delle nostre comunità produttive.
Un ringraziamento va anche a Giovanni Baroni per il percorso svolto fino a oggi.
La Regione Lazio guarda con attenzione a questo passaggio di consegne e al ruolo strategico della Piccola Industria.
A Fausto Bianchi vanno i miei auguri di buon lavoro.
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.