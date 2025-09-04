Home Umbria Perugia ‘Confessioni di una Iena’: Filippo Roma incontra Augusto Vasselli

‘Confessioni di una Iena’: Filippo Roma incontra Augusto Vasselli

Di
Redazione
-
'Confessioni di una Iena'

Appuntamento il 4 settembre al Festival delle Corrispondenze

Giovedì 4 settembre, ore 17:00, presso Terrazza Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago (PG), in via della Strage n. 8, nell’ambito della XIV edizione del Festival delle Corrispondenze, si terrà l’evento ‘Confessioni di una Iena’.

Incontro con Filippo Roma, giornalista, scrittore e volto storico del programma Le Iene, in dialogo con Augusto Vasselli, Presidente del Nuovo Giornale Nazionale.

Tutti gli eventi della rassegna culturale dedicata alla parola scritta, alla memoria e al dialogo, tra epistolari, letteratura e nuovi linguaggi, in programma fino al 7 settembre, sono a ingresso gratuito e accessibili, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili.

Per maggiori informazioni:
https://www.festivaldellecorrispondenze.it/

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE