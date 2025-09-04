‘Confessioni di una Iena’: Filippo Roma incontra Augusto Vasselli

Appuntamento il 4 settembre al Festival delle Corrispondenze

Giovedì 4 settembre, ore 17:00, presso Terrazza Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago (PG), in via della Strage n. 8, nell’ambito della XIV edizione del Festival delle Corrispondenze, si terrà l’evento ‘Confessioni di una Iena’.

Incontro con Filippo Roma, giornalista, scrittore e volto storico del programma Le Iene, in dialogo con Augusto Vasselli, Presidente del Nuovo Giornale Nazionale.

Tutti gli eventi della rassegna culturale dedicata alla parola scritta, alla memoria e al dialogo, tra epistolari, letteratura e nuovi linguaggi, in programma fino al 7 settembre, sono a ingresso gratuito e accessibili, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti disponibili.

Per maggiori informazioni:

https://www.festivaldellecorrispondenze.it/