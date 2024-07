Confesercenti Napoli: Questione dehors da risolvere in tempi rapidi

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Presidente di Confesercenti Napoli e Campania, nonché vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo, intervenendo sul tema sempre più di attualità nei mesi caldi ha detto:

La questione dehors nella città di Napoli va risolta in modo rapido urgente.

È necessario garantire agli imprenditori, che pagano regolarmente l’occupazione suolo, la dignità di poter ospitare i turisti in maniera adeguata.

Nella situazione attuale ci sono alcune attività commerciali che, avendo fatto la richiesta tempo fa, hanno regolarmente la possibilità di occupare gli spazi esterni nel modo adeguato e funzionale per se stessi e per la clientela.

E, allo stesso tempo, ci sono altre attività che sono letteralmente ‘accampate’ all’esterno come meglio possono, pur pagando regolarmente le tasse al Comune di Napoli.

Noi di Confesercenti riteniamo che i dehors vadano riorganizzati rispettando gli interessi dei cittadini ma anche assicurando lo spazio esterno per tutti.

Con questo intendiamo dire che se un imprenditore paga l’occupazione suolo è giusto che abbia la possibilità di adeguare gli spazi esterni all’esigenza primaria di accogliere clienti e turisti.

Questa necessità non deve essere percepita dai residenti come un dispetto nei loro confronti, ma come un’opportunità per la città. Non si dimentichi che i tanti turisti stanno portando ricchezza a Napoli, perché le tante attività legate al turismo stanno dando anche lavoro a tanti ragazzi che prima non ne avevano.

Stanno attirando sul nostro territorio imprenditori che prima non investivano su Napoli e dintorni. Il boom turistico sta consentendo alla nostra città di essere da traino per la nostra economia.

Con l’Assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, con cui c’è grande sintonia e collaborazione, ci siamo incontrati più volte anche per discutere di questi temi.

L’idea nostra è che bisognerebbe consentire agli imprenditori di avere in maniera veloce i dehors: una proposta utile sarebbe quella di installare dehors identici per tutti, garantendo in questo modo anche il decoro urbano con un’unica visione ottica e coerente con il naturale e bellissimo paesaggio cittadino di Napoli.