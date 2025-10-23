Confesercenti Napoli, Converso eletta Presidente Categoria ‘Benessere’

Schiavo: ‘Massima tutale della nostra federazione per un settore in espansione’

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuta questa mattina a Napoli, nella sede di Confesercenti, l’assemblea elettiva di Confesercenti ‘Benessere’, una delle categorie dell’associazione.

Valeria Converso è stata eletta nuova presidente del comparto. Claudio Giordano è invece il Vicepresidente, l’avvocato Cetty Saetta è, infine, il coordinatore.

A presenziare i lavori è stato il Presidente di Confesercenti Napoli e Campania Vincenzo Schiavo:

Questa mattina abbiamo eletto la nuova Presidente di Confesercenti Benessere, Valeria Converso. Sono particolarmente contento che una donna di grande esperienza nel mondo del benessere guiderà la nostra federazione di questo particolare settore. Per Confesercenti è da sempre fondamentale coadiuvare i tanti imprenditori e imprenditrici del benessere del nostro territorio che in questo momento si trovano in grande difficoltà a causa dell’abusivismo. In Campania, purtroppo, non è difficile imbattersi in operatori abusivi. È necessario poter fare formazione seria in un settore in continua evoluzione. Con il verticale del benessere, e con il prezioso contributo anche del Vicepresidente Claudio Giordano, Confesercenti potrà seguire gli imprenditori e dare a loro tutte le opportunità per lo sviluppo e la crescita delle loro attività.

Il settore, in grande espansione, comprende centri estetici, le società che si occupano di tutelare, con servizi qualificati, la bellezza e il benessere dell’individuo, ma anche le aziende che producono tecnologie e prodotti.

Dopo la nomina, Valeria Converso si è detta molto gratificata e motivata: