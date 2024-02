Confesercenti Campania, Schiavo incontra Prefetto Napoli Di Bari

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Presidente di Confesercenti Campania e Vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo, ha incontrato il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.

Il Presidente Schiavo afferma:

Quello con il Prefetto Di Bari è stato uno degli incontri che il Presidente Schiavo ha, di frequente, con i rappresentanti istituzionali di Napoli e della Campania, con l’obiettivo costante di sostenere lo sviluppo economico delle aziende della regione secondo i principi della sana imprenditoria e della legalità.

Avere un’attività commerciale della nostra città non può tradursi solo in una rassegnazione a dover subire ogni tipo di prepotenza, dalla violenza della microcriminalità, al ladro che infastidisce i turisti, al soggetto che ti fa concorrenza lavorando abusivamente.

Napoli deve diventare sempre più un’opportunità per gli imprenditori che devono poter operare in serenità.

Uno dei temi centrali affrontanti nel confronto è stata l’annosa questione della Galleria Umberto I, già oggetto di verbale di intesa per la riqualificazione urbana e messa in sicurezza con il precedente Prefetto Claudio Palomba.

Vincenzo Schiavo ha spiegato:

È un monumento della nostra città, tra i più frequentati da napoletani e turisti, che purtroppo non può essere apprezzato da nessun cittadino o visitatore per le condizioni negative in cui versa.

Abbiamo convenuto con Di Bari che c’è la necessità di completare quel progetto, cominciato con il precedente Prefetto, per rilanciare la Galleria.

Dobbiamo lavorare in sinergia affinché Napoli possa brillare. La nostra meravigliosa città deve diventare un luogo sicuro per gli imprenditori, per i cittadini e per i turisti.

Sono sicuro che con il Prefetto Michele Di Bari, insieme ad altri due pilastri quali il Procuratore Gratteri e il Questore Agricola, si può realizzare il sogno di una Napoli che diventi laboratorio di idee e di opportunità.